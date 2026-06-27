Рай на Земле: 5 украинских сел претендуют на звание лучших в мире — что там интересного (фото)

Государственное агентство по развитию туризма и Travel Press Club Ukraine представили на международный конкурс UN Tourism Best Tourism Villages пять населенных пунктов из трех областей.

Среди претендентов — гончарная столица Украины, карпатская узкоколейка и средневековая крепость на Подолье. Победителей международного конкурса лучших сел объявят в конце 2026 года. Что интересного в этих местах — читайте в материале Фокуса.

Лучшие в мире деревни

В этом году кандидатами от Украины стали села в Полтавской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Село Опишня (Полтавская область) — признанный центр украинского гончарства с многовековой традицией.

Село Опишня в Полтавской области Фото: Dovkola.media

Именно здесь сосредоточены производство и сохранение одной из самых узнаваемых ремесленных школ страны.

Китайгород и Меджибиж представляют Хмельницкую область.

Відео дня

Первое известно глубоким каньоном реки Тернава и редкими геологическими обнажениями.

Панорама Китайгорода Фото: zbruc.eu

Меджибиж привлекает крепостью XIV века и могилой Баал Шем Това — основателя хасидизма, что делает это место центром паломничества со всего мира.

Село Меджибиж Фото: karpaty.life

Из Ивано-Франковской области в список вошли Криворивня и Выгода.

Криворивня — неофициальная духовная столица Гуцульщины, известная, в частности, как место съемок нескольких культовых украинских фильмов.

Выгода — курортный городок, где курсирует "Карпатский трамвай": экскурсионная узкоколейная железная дорога среди горных лесов.

Как будет проходить отбор

Прием заявок завершился 9 июня 2026 года. В течение июля-сентября независимые международные эксперты будут оценивать претендентов по нескольким критериям: состояние культурного наследия, экологическая устойчивость и развитость туристической инфраструктуры. Финалистов и победителей объявят в четвёртом квартале 2026 года.

Программа Best Tourism Villages существует с 2021 года. В 2024 году в сеть впервые вошли Ворохта и Урич, а в 2025 году — Колочава и Синевирская Поляна из Закарпатья.

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Best Tourism Villages — глобальная инициатива Всемирной туристской организации ООН, в рамках которой отмечаются сельские общины, где туризм становится движущей силой экономического развития и сохранения традиций. Лауреаты получают международное освещение в СМИ и поддержку в развитии туристической инфраструктуры.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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