Рай на Землі: 5 українських сіл претендують на статус найкращих у світі – що там цікавого (фото)

Державне агентство розвитку туризму та Travel Press Club Ukraine подали на міжнародний конкурс UN Tourism Best Tourism Villages п'ять населених пунктів із трьох областей.

Серед претендентів – гончарна столиця України, карпатська вузькоколійка та середньовічна фортеця на Поділлі. Переможців міжнародного конкурсу найкращих сіл оголосять наприкінці 2026 року. Що цікавого в цих локаціях, – читайте у матеріалі Фокусу.

Найкращі у світі села

Цьогорічні кандидати від України – це села на Полтавщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині.

Село Опішня (Полтавська область) – визнаний центр українського гончарства з багатовіковою традицією.

Село Опішня на Полтавщині Фото: Dovkola.media

Саме тут зосереджено виробництво та збереження однієї з найвпізнаваніших ремісничих шкіл країни.

Китайгород і Меджибіж представляють Хмельницьку область.

Перше відоме глибоким каньйоном річки Тернава та рідкісними геологічними відслоненнями.

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Панорама Китайгорода Фото: zbruc.eu

Меджибіж приваблює фортецею XIV століття та могилою Баал Шем Това – засновника хасидизму, що робить це місце точкою паломництва з усього світу.

Село Меджибіж Фото: karpaty.life

З Івано-Франківщини до списку потрапили Криворівня і Вигода.

Криворівня – неофіційна духовна столиця Гуцульщини, відома зокрема як місце зйомок кількох культових українських фільмів.

Вигода – курортне містечко, де діє "Карпатський трамвай": екскурсійна вузькоколійна залізниця серед гірських лісів.

Як проходитиме відбір

Прийом заявок завершився 9 червня 2026 року. Протягом липня-вересня незалежні міжнародні експерти оцінюватимуть претендентів за кількома критеріями: стан культурної спадщини, екологічна стійкість та розвиненість туристичної інфраструктури. Фіналістів і переможців оголосять у четвертому кварталі 2026 року.

Програма "Best Tourism Villages" існує з 2021 року. У 2024-му до мережі вперше увійшли Ворохта та Урич, в в 2025-му – Колочава та Синевирська Поляна із Закарпаття.

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Best Tourism Villages – глобальна ініціатива Всесвітньої туристичної організації ООН, яка відзначає сільські громади, де туризм стає рушієм економічного розвитку та збереження традицій. Лауреати отримують міжнародне медійне висвітлення та підтримку у розвитку туристичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дагмара Кедзерська з Манчестера (Велика Британія) розповіла, як за 50 фунтів стерлінгів літала до Мілану, що в Італії, аби насолодитися піцою та Aperol. За словами дівчини, це було вигідніше, ніж провести один день у Лондоні.

Всюди "їжаки": що зараз відбувається на пляжах курортного Чорноморська. Це затишне портове місто на узбережжі Чорного моря, яке приваблює туристів чистими пляжами, великою кількістю зелених зон та доступними цінами на відпочинок.

Не всі знають, що звичайне село на Прикарпатті свого часу було центром цілої історичної області. Шипинці на Буковині – це не лише мальовничий населений пункт, а й місце, де переплітаються середньовічні події, старовинні перекази та жива народна культура.