Супермодель Хайди Клум появилась в черном прозрачном платье (фото)

Немецкая супермодель Хайди Клум привлекла всеобщее внимание эффектным и провокационным нарядом на грандиозном модном мероприятии в Италии. Звезда появилась на масштабном шоу Vogue World: Milano в полностью прозрачном чёрном наряде, который подчеркнул её идеальную фигуру.

Мероприятие состоялось 22 сентября в знаменитой галерее Виктора Эммануила II в рамках Миланской недели моды. Для своего выхода Клум выбрала чёрное кружевное платье длины макси и кожаные туфли-муле на высоких шпильках.

Хайди Клум в смелом платье Фото: коллаж Фокус

Свой смелый образ модель дополнила элегантным черным клатчем и солнцезащитными очками в тон. Длинные светлые волосы Хайди оставила распущенными, уложив их легкими небрежными волнами. Завершающими штрихами стали сдержанный нюдовый макияж, светлый маникюр и несколько массивных колец.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Супермодель Хайди Клум в очередной раз оказалась в центре внимания, посетив грандиозную вечеринку Kilian Beach Club в рамках Каннского кинофестиваля. Для этого светского выхода звезда выбрала чрезвычайно смелое платье, которое мгновенно приковало к ней взгляды прессы и гостей.

Модель вышла на прогулку в районе Сохо в бордовом мини-платье с декольте, украшенном пайетками, которое подчеркнуло её фигуру. Образ дополнили прозрачные коричневые колготки и остроносые туфли на высоких каблуках в тон, которые визуально удлинили силуэт.

Видео дня

Кроме того, 42-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая надела элегантное полупрозрачное платье, которое подчеркнуло её стройную фигуру. Супруга Юрия Горбунова поделилась стильными чёрно-белыми снимками в своём Instagram.