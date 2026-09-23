Супермодель Гайді Клум показалась в чорній прозорій сукні (фото)

Німецька супермодель Гайді Клум привернула загальну увагу ефектним і провокаційним аутфітом на грандіозній модній події в Італії. Зірка з'явилася на масштабному шоу Vogue World: Milano у повністю прозорому чорному вбранні, яке підкреслило її ідеальну фігуру.

Захід відбувся 22 вересня у знаменитій галереї Віктора Еммануїла II в межах Міланського тижня моди. Для свого виходу Клум обрала чорну мереживну сукню довжини максі та шкіряні мюлі на високих шпильках.

Гайді Клум у сміливій сукні Фото: колаж Фокус

Свій сміливий образ модель доповнила елегантним чорним клатчем і сонцезахисними окулярами в тон. Довге біляве волосся Гайді залишила розпущеним, уклавши його легкими недбалими хвилями. Завершальними штрихами стали стриманий нюдовий макіяж, світлий манікюр та кілька масивних каблучок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Супермодель Гайді Клум вкотре опинилася в центрі уваги, відвідавши грандіозну вечірку Kilian Beach Club у межах Каннського кінофестивалю. Для цього світського виходу зірка обрала надзвичайно сміливу сукню, яка миттєво прикувала до неї погляди преси та гостей.

Модель вийшла на прогулянку в районі Сохо у бордовій мінісукні з декольте, оздобленій паєтками, яка підкреслила її фігуру. Образ доповнили прозорі коричневі колготи та гостроносі туфлі на високих підборах у тон, що візуально подовжили силует.

Видео дня

Крім того, 42-річна українська телеведуча Катя Осадча приміряла елегантну напівпрозору сукню, яка підкреслила її струнку фігуру. Дружина Юрія Горбунова поділилася чорно-білими стильними кадрами у своєму Instagram.