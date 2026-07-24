42-річна Катя Осадча наробила фото в прозорій сукні

42-річна українська телеведуча Катя Осадча приміряла елегантну напівпрозору сукню, яка підкреслила її струнку фігуру.

Дружина Юрія Горбунова поділилася чорно-білими стильними кадрами у своєму Instagram.

Катя Осадча приміряла прозору сукню

Телеведуча позувала в довгій сукні без рукавів, через яку можна було побачити спіднє зірки. Вона зібрала своє волосся в охайну зачіску, додала масивні аксесуари та зробила легкий макіяж.

"Mid-July or Mid-summer. Ще є трохи часу надолужити. Збираюсь вам розказати про свої 50 пунктів на це літо і що не вийшло. А що в вас з планами і що вже встиглося, а що ні? Діліться", — написала Катерина.

Ймовірно, кадри були зроблені в Іспанії, де Осадча нещодавно відпочивала з дітьми.

Катя Осадча Фото: Instagram kosadcha

Катя Осадча Фото: Instagram kosadcha

Катя Осадча Фото: Instagram kosadcha

У коментарях підписники зірки екрану написали їй кілька компліментів та залишали емодзі із сердечками: "Ви красива жінка", "Вау".

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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Катерина Осадча вкотре за короткий час потрапила в скандал через поради щодо краси та здоровʼя.

Ведуча каже, що її 23-річний син Ілля від політика Олега Поліщука планує повернутися в Україну після закінчення університету в США.

Крім того, Осадча та Горбунов відсвяткували восьму річницю одруження.