42-річна Катя Осадча наробила фото в прозорій сукні
42-річна українська телеведуча Катя Осадча приміряла елегантну напівпрозору сукню, яка підкреслила її струнку фігуру.
Дружина Юрія Горбунова поділилася чорно-білими стильними кадрами у своєму Instagram.
Катя Осадча приміряла прозору сукню
Телеведуча позувала в довгій сукні без рукавів, через яку можна було побачити спіднє зірки. Вона зібрала своє волосся в охайну зачіску, додала масивні аксесуари та зробила легкий макіяж.
"Mid-July or Mid-summer. Ще є трохи часу надолужити. Збираюсь вам розказати про свої 50 пунктів на це літо і що не вийшло. А що в вас з планами і що вже встиглося, а що ні? Діліться", — написала Катерина.
Ймовірно, кадри були зроблені в Іспанії, де Осадча нещодавно відпочивала з дітьми.
У коментарях підписники зірки екрану написали їй кілька компліментів та залишали емодзі із сердечками: "Ви красива жінка", "Вау".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Катерина Осадча вкотре за короткий час потрапила в скандал через поради щодо краси та здоровʼя.
- Ведуча каже, що її 23-річний син Ілля від політика Олега Поліщука планує повернутися в Україну після закінчення університету в США.
Крім того, Осадча та Горбунов відсвяткували восьму річницю одруження.