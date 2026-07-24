42-летняя Катя Осадчая наделала фото в прозрачном платье

42-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая надела элегантное полупрозрачное платье, которое подчеркнуло её стройную фигуру.

Жена Юрия Горбунова поделилась стильными черно-белыми снимками в своём Instagram.

Катя Осадчая примерила прозрачное платье

Телеведущая позировала в длинном платье без рукавов, из-под которого было видно нижнее звезды. Она собрала волосы в аккуратную прическу, дополнила образ массивными аксессуарами и нанесла легкий макияж.

"Середина июля или середина лета. Еще есть немного времени, чтобы наверстать упущенное. Собираюсь рассказать вам о своих 50 пунктах на это лето и о том, что не получилось. А как у вас с планами: что уже успели, а что нет? Делитесь", — написала Екатерина.

Вероятно, эти снимки были сделаны в Испании, где Осадчая недавно отдыхала с детьми.

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Катя Осадчая Фото: Instagram kosadcha

Катя Осадчая Фото: Instagram kosadcha

Катя Осадчая Фото: Instagram kosadcha

В комментариях подписчики кинозвезды написали ей несколько комплиментов и оставили смайлики с сердечками: "Вы красивая женщина", "Вау".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Екатерина Осадчая в очередной раз за короткий промежуток времени оказалась в центре скандала из-за советов по красоте и здоровью.

Ведущая говорит, что её 23-летний сын Илья, сын политика Олега Полищука, планирует вернуться в Украину после окончания университета в США.

Кроме того, Осадчая и Горбунов отпраздновали восьмую годовщину свадьбы.