Предал Пугачеву, поддержал Путина и остался без денег: как сложилась судьба Сергея Соседова

23 сентября в городе Нерюнгри (Якутия, РФ) на 59-м году жизни скончался известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. По предварительной информации, он упал с лестницы отеля, получил тяжёлую черепно-мозговую травму с отеком мозга и скончался уже во время операции.

В последнее время имя Сергея Соседова ассоциировалось не столько с музыкальной критикой, сколько со скандалами и публичными перепалками с известными людьми, а также откровенной антиукраинской риторикой, потерей вложений в банке и затяжной публичной войной с Аллой Пугачевой, которую до этого он безгранично любил. В специальном материале Фокус вспоминает о его жизненном пути.

Потерял всё

Главная финансовая драма Соседова была связана с крахом одного из российских банков, в котором критик хранил все свои сбережения. Речь шла о 10 млн рублей, вложенных под проценты. Когда у банка отозвали лицензию, вернуть деньги полностью так и не удалось. Выплаты растянулись на годы, причем уже без начисленных процентов.

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Сергей Соседов потерял деньги в банке Фото: Instagram

В 2025 году критик вспоминал, что из всей суммы ему удалось получить лишь 1,4 млн рублей страхового возмещения. Именно эту историю Соседов считал переломной в своей жизни: по его словам, из-за потери капитала он так и остался без собственного жилья.

Соседов остался ни с чем Фото: Instagram

При этом урок финансовой осторожности, который он упустил, очевидно, ничему не научил — уже в 2023 году критик заявлял, что вложил 5 млн рублей в ценные бумаги российских нефтегазовых компаний, рассчитывая на купонные выплаты.

Предал Пугачеву

Отдельную страницу в биографии Соседова занимают его отношения с Аллой Пугачевой — от бывшего поклонника её творчества до одного из самых громких хейтеров певицы в российском медиапространстве.

После отъезда Пугачевой из России в 2022 году Соседов сначала занимал относительно мягкую позицию: объяснял её отъезд необходимостью лечения и прогнозировал возвращение в страну, хотя уже тогда подчеркивал, что творческий пик артистки миновал ещё в конце 1990-х.

Сергей Соседов "предал" Аллу Пугачеву Фото: Instagram

Впоследствии риторика с каждым годом становилась всё более резкой: в 2024 году критик заявил, что Пугачёва "уничтожила" себя собственными руками, и резко раскритиковал её позицию в отношении российской аудитории. Впоследствии он назвал певицу "неблагодарной" и "средней", подчеркнув, что весь её статус — исключительно заслуга публики, а не таланта.

В мае 2026 года он заявил, что отъезд Пугачевой из России на самом деле был попыткой "спасти деньги" с помощью зарубежных счетов. Также он потребовал привлечь певицу к ответственности за высказывания о России.

Поддержка войны и санкции

Политические взгляды Соседова сформировались задолго до полномасштабного вторжения. Еще в 2014 году он публично поддержал аннексию Крыма, а впоследствии неоднократно делал украинофобские заявления.

В Украине ввели санкции против критика Фото: Instagram

После 24 февраля 2022 года критик открыто встал на сторону кремлевской пропаганды, поддерживая так называемую "СВО" и оправдывая действия российских властей. Он резко критиковал коллег по цеху, которые осудили войну или покинули Россию, в частности, Максима Галкина и Чулпан Хаматову.

Именно из-за проправительственной публичной деятельности и пропагандистской риторики в 2023 году Сергей Сосеедов был официально включен в санкционный список Украины.

Напомним, ранее Фокус писал:

В Украине Соседов стал известен благодаря участию в шоу "Х-Фактор".

Сам критик рассказывал, какую сумму он заработал, работая на украинском телевидении. По его словам, речь шла о почти четверти миллиона долларов.

Кроме того, мы писали о том, что известно о главной женщине в жизни Сергея Соседова. Именно она первой раскрыла трагические подробности и оказалась в центре внимания прессы.