Умер музыкальный критик Сергей Соседов: работал в Украине и поддерживал Путина

На 59-м году жизни скончался российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов, который с 2010 по 2015 год был членом жюри популярного вокального талант-шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ в Украине, а с началом полномасштабного вторжения поддержал действия властей РФ.

По предварительным данным, причиной смерти телеведущего стало падение с лестницы на гастролях в Нерюнгри (Якутия), сообщает "112".

О гибели Соседова написал его коллега Вадим Такменев. По его словам, он скончался утром 23 сентября.

"Мы все в шоке… Мы должны были встретиться все вместе в эту субботу, что б вместе посмотреть первый выпуск нового сезона "ВИА СУПЕРСТАР". Он очень ждал этой встречи и этой премьеры. Весь этот сезон выйдет в память о нем. О нем — непосредственном, справедливом, упрямом, добром, нежном, ярком и настоящем! Это была его последняя съемка. Теперь мы будем вглядываться в каждый кадр, что б запомнить последние минуты, дни и недели, проведенные вместе", — написал Такменев.

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Широкую известность Соседов получил в 1990-х благодаря программе "Акулы пера" на ТВ-6, где прославился жесткими вопросами звездам шоу-бизнеса. Позже он много лет работал в музыкальных телепроектах, входил в жюри "Х-фактора" и "Суперстар!", а с 2021 года больше двух лет вел ток-шоу "За гранью".

У него осталась старая мать.

Соседов поддерживал путинский режим

Сергей Соседов — российский музыкальный критик и телеведущий, получивший широкую известность в Украине благодаря участию в телешоу "Х-фактор" на канале СТБ с 2010 по 2015 год. Экспрессивная манера судейства и острые комментарии сделали его узнаваемым лицом телевидения.

В 2011 году Соседов также принял участие в шоу "Танцы со звездами" на СТБ, а в 2013 году праздновал свое 45-летие в Киеве вместе с украинской певицей Натаникой, с которой имел дружеские отношения. Он неоднократно подчеркивал, что в Украине чувствует себя как дома, и имел здесь много друзей.

Сергей Соседов в "Танцах со звездами"

Однако после 2015 года его деятельность в Украине прекратилась. В 2017 году Соседов публично выразил украинофобские взгляды, поддержал аннексию Крыма и российскую агрессию против Украины. Из-за этого он был внесен в базу данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины, а в январе 2023 года — в санкционный список Украины.

После этого Соседов продолжил свою карьеру в России, в частности на телеканале НТВ. В своих дальнейших высказываниях он поддерживал путинский режим, критиковал артистов, которые выступили против войны.

Напомним, Фокус писал, что:

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Также мы писали, что российский актер Роман Мадянов, известный зрителям своими ролями в фильмах "12", "Левиафан", "По щучьему велению", "Команда мечты", а также по сериалам "Солдаты", "Бедная Настя", "Домашний арест" и других, скончался на 63-м году жизни.