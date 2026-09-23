Помер музичний критик Сергій Сосєдов: працював в Україні та підтримував Путіна

У віці 59 років помер російський журналіст і музичний критик Сергій Сосєдов, який з 2010 по 2015 рік був членом журі популярного вокального талант-шоу "Х-фактор" на телеканалі СТБ в Україні, а з початком повномасштабного вторгнення підтримав дії влади РФ.

За попередніми даними, причиною смерті телеведучого стало падіння зі сходів під час гастролей у Нерюнгрі (Якутія), повідомляє "112".

Про смерть Соседова написав його колега Вадим Такменєв. За його словами, він помер вранці 23 вересня.

"Ми всі в шоці… Ми мали зустрітися всі разом цієї суботи, щоб разом подивитися перший випуск нового сезону "ВІА СУПЕРСТАР". Він дуже чекав на цю зустріч і цю прем’єру. Весь цей сезон буде присвячений його пам’яті. Йому — безпосередньому, справедливому, впертому, доброму, ніжному, яскравому та справжньому! Це була його остання зйомка. Тепер ми будемо вдивлятися в кожен кадр, щоб запам’ятати останні хвилини, дні та тижні, проведені разом", — написав Такменєв.

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Широку популярність Соседов здобув у 1990-х завдяки програмі "Акули пера" на ТВ-6, де прославився своїми гострими запитаннями до зірок шоу-бізнесу. Пізніше він багато років працював у музичних телепроєктах, входив до складу журі "Х-фактора" та "Суперстар!", а з 2021 року понад два роки вів ток-шоу "За межею".

У нього залишилася літня мати.

Сосєдов підтримував путінський режим

Сергій Сосєдов — російський музичний критик і телеведучий, який здобув широку популярність в Україні завдяки участі в телешоу "Х-фактор" на каналі СТБ у 2010–2015 роках. Експресивна манера суддівства та гострі коментарі зробили його впізнаваним обличчям телебачення.

У 2011 році Сосєдов також взяв участь у шоу "Танці з зірками" на каналі СТБ, а в 2013 році святкував своє 45-річчя в Києві разом з українською співачкою Натанікою, з якою підтримував дружні стосунки. Він неодноразово підкреслював, що в Україні почувається як вдома, і мав тут багато друзів.

Сергій Сосєдов у шоу "Танці з зірками"

Однак після 2015 року його діяльність в Україні припинилася. У 2017 році Соседов публічно висловив українофобські погляди, підтримав анексію Криму та російську агресію проти України. Через це його було внесено до бази даних центру "Миротворець" як особу, що становить загрозу національній безпеці України, а в січні 2023 року — до санкційного списку України.

Після цього Соседов продовжив свою кар’єру в Росії, зокрема на телеканалі НТВ. У своїх подальших висловлюваннях він підтримував путінський режим і критикував митців, які виступили проти війни.

Нагадаємо, Фокус писав, що:

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Також ми писали, що російський актор Роман Мадянов, відомий глядачам своїми ролями у фільмах "12", "Левіафан", "За велінням щуки", "Команда мрії", а також за серіалами "Солдати", "Бідна Настя", "Домашній арешт" та іншими, помер на 63-му році життя.