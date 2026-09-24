Песня о "русифікованих містах": какой скандал в свое время устроил Соседов
Эпатажный российский музыкальный критик Сергей Соседов, скончавшийся в возрасте 58 лет, известен многими скандалами. Один из них — вокруг украинской песни "Вона" группы "Плач Єремії".
Ссора между участником шоу и Соседовым произошла прямо во время эфира. Подробнее о скандале — расскажет Фокус.
Скандал с Соседовым вокруг песни "Вона"
Во время эфира шоу "Х-Фактор" один из участников исполнил хит "Вона" группы "Плач Єремії". Соседов, известный своими эмоциональными и резкими комментариями, был недоволен текстом песни.
Так, музыкальный критик придрался к фразе: "Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося по русифікованих містах". Соседова возмутило именно выражение "по русифікованих містах". По его мнению, это неуместное высказывание для лирической песни.
К тому же критик считал, что эта строка является "политизированной", а искусство должно оставаться вне политики. Тогда слова Соседова вызвали волну возмущения среди украинцев, ведь эта песня является одним из главных символов украинской музыки 90-х годов и часто ассоциируется с приятными воспоминаниями о молодости.
Интересно, что после 2014 года Сергей Соседов занял пророссийскую позицию. Он поддерживал оккупацию Крыма Россией и оправдывал российскую агрессию против Украины.
После начала полномасштабной войны музыкальный критик продолжал поддерживать политику Кремля, распространял российские нарративы об Украине и критиковал артистов, выступивших против войны.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В Украине Сергей Соседов стал известен благодаря шоу "Х-Фактор". Однако после начала полномасштабной войны шоумен упорно поддерживал РФ и её президента Владимира Путина.
- Музыкальный критик признался, сколько заработал на украинском телевидении. Оказалось, что сумма достигла почти четверти миллиона долларов.
Кроме того, мать путиниста Сергея Соседова, Антонина Петровна Соседова, всю жизнь была главной женщиной и самым близким человеком умершего музыкального критика.