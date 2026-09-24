Песня о "русифікованих містах": какой скандал в свое время устроил Соседов

Эпатажный российский музыкальный критик Сергей Соседов, скончавшийся в возрасте 58 лет, известен многими скандалами. Один из них — вокруг украинской песни "Вона" группы "Плач Єремії".

Ссора между участником шоу и Соседовым произошла прямо во время эфира. Подробнее о скандале — расскажет Фокус.

Скандал с Соседовым вокруг песни "Вона"

Во время эфира шоу "Х-Фактор" один из участников исполнил хит "Вона" группы "Плач Єремії". Соседов, известный своими эмоциональными и резкими комментариями, был недоволен текстом песни.

Так, музыкальный критик придрался к фразе: "Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося по русифікованих містах". Соседова возмутило именно выражение "по русифікованих містах". По его мнению, это неуместное высказывание для лирической песни.

К тому же критик считал, что эта строка является "политизированной", а искусство должно оставаться вне политики. Тогда слова Соседова вызвали волну возмущения среди украинцев, ведь эта песня является одним из главных символов украинской музыки 90-х годов и часто ассоциируется с приятными воспоминаниями о молодости.

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Соседов на украинском шоу Фото: Скрин видео

Интересно, что после 2014 года Сергей Соседов занял пророссийскую позицию. Он поддерживал оккупацию Крыма Россией и оправдывал российскую агрессию против Украины.

После начала полномасштабной войны музыкальный критик продолжал поддерживать политику Кремля, распространял российские нарративы об Украине и критиковал артистов, выступивших против войны.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Украине Сергей Соседов стал известен благодаря шоу "Х-Фактор". Однако после начала полномасштабной войны шоумен упорно поддерживал РФ и её президента Владимира Путина.

Музыкальный критик признался, сколько заработал на украинском телевидении. Оказалось, что сумма достигла почти четверти миллиона долларов.

Кроме того, мать путиниста Сергея Соседова, Антонина Петровна Соседова, всю жизнь была главной женщиной и самым близким человеком умершего музыкального критика.