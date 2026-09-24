Пісня про "русифіковані міста": який скандал свого часу влаштував Сосєдов

Епатажний російський музичний критик Сергій Сосєдов, який помер у 58 років, відомий багатьма скандалами. Один із них – навколо української пісні «Вона» гурту «Плач Єремії».

Суперечка між учасником шоу та Сосєдовим сталася прямо під час ефіру. Детальніше про скандал – розповість Фокус.

Скандал Сосєдова навколо пісні "Вона"

Під час ефіру шоу "Х-Фактор" один із учасників виконав хіт "Вона" гурту "Плач Єремії". Сосєдов, який відомий своїми емоційними та різкими коментарями, був незадоволений словами пісні.

Так, музичний критик причепився до фрази: "Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося по русифікованих містах". Сосєдова обурив саме вислів "по русифікованих містах". На його думку, це недоречне висловлювання для ліричної пісні.

До того ж критик вважав, що цей рядок є "політизованим", а мистецтво має бути поза політикою. Тоді слова Сосєдова викликали хвилю обурення серед українців, адже пісня є одним із головних символів української музики 90-х років і часто асоціюється з приємними спогадами молодих років.

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Сосєдов на українському шоу Фото: Скрін відео

Цікаво, що після 2014 року Сергій Сосєдов зайняв проросійську позицію. Він підтримував окупацію Криму Росією та виправдовував російську агресію проти України.

Після початку повномасштабної війни музичний критий продовжував підтримувати політику Кремля, поширював російські наративи про Україну та критикував артистів, які виступили проти війни.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

В Україні Сергій Сосєдов став відомий завдяки шоу "Х-Фактор". Однак після початку повномасштабної війни шоумен завзято підтримував РФ та їхнього президента Володимира Путіна.

Музичний критик зізнався, скільки заробив на українському телебаченні. Виявилося, що сума сягнула майже чверті мільйона доларів.

Крім того, мати путініста Сергія Сосєдова, Антоніна Петрівна Сосєдова, все життя була головною жінкою та найближчою людиною померлого музичного критика.