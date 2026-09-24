До смерті жив з мамою: що відомо про головну жінку в житті Сосєдова (фото)

Мати путініста Сергія Сосєдова, Антоніна Петрівна Сосєдова, все життя була головною жінкою та найближчою людиною померлого музичного критика.

Після раптової загибелі 58-річного сина в Якутії у вересні 2026 року саме вона першою розкрила подробиці смерті та опинилася у центрі уваги преси.

Спільне життя до останнього дня

Сосєдов ніколи не був одружений і не мав власної родини. Протягом усього свого життя він прожив в одній квартирі разом з матір'ю. Попри солідні заробітки критика, вони вели доволі скромний побут, відмовлялися від послуг хатніх робітниць чи помічниць і повністю поралися по господарству вдвох.

В інтерв'ю Сосєдов часто повторював, що мама — його найкращий друг, і він дуже боявся її втратити, оскільки вона вже була у поважному віці (на момент його смерті жінці було 90 років).

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Сергій Сосєдов з мамою Фото: соцмережі

Пророче прохання

Мама путініста розповіла, що напередодні поїздки сина до Якутії (місто Нерюнгрі), де він мав судити місцевий конкурс, у неї було погане передчуття. Жінка благала сина не їхати у таку далечінь. Проте Сосєдов відповів: "Ну, робота є робота" — і все одно полетів, що стало для нього фатальним рішенням.

Сергій Сосєдов з мамою Фото: соцмережi

Дзвінок від "шахраїв"

Коли Антоніні Петрівні зателефонував продюсер з Якутії та повідомив, що Сергій упав у готелі зі сходів, зазнав тяжкої травми голови та помер на операційному столі, жінка спочатку не повірила й вирішила, що це телефонні шахраї.

Лише згодом, коли новину підтвердили колеги, вона усвідомила, що сталося. Тепер 90-річна жінка залишилася зовсім одна у їхній спільній квартирі.

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