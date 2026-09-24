До смерти жил с мамой: что известно о главной женщине в жизни Соседова (фото)

Мать путиниста Сергея Соседова, Антонина Соседова, всю жизнь была главной женщиной и самым близким человеком умершего музыкального критика.

После внезапной гибели 58-летнего сына в Якутии в сентябре 2026 года именно она первой раскрыла подробности смерти и оказалась в центре внимания прессы.

Совместная жизнь до последнего дня

Соседов никогда не был женат и не имел собственной семьи. Всю свою жизнь он прожил в одной квартире вместе с матерью. Они вели довольно скромный образ жизни, отказывались от услуг домработниц или помощниц, занимались хозяйством вдвоем.

В интервью Соседов часто повторял, что мама — его лучший друг, и он очень боялся её потерять (на момент его смерти женщине было 90 лет).

Сергей Соседов с мамой Фото: соцсети

Пророческая просьба

Мать сторонника Путина рассказала, что накануне поездки сына в Якутию (город Нерюнгри), где он должен был судить местный конкурс, у нее было дурное предчувствие. Женщина умоляла сына не ехать так далеко. Однако Соседов ответил: "Ну, работа есть работа" — и всё равно улетел, что стало для него роковым решением.

Видео дня

Сергей Соседов с мамой Фото: соцсети

Звонок от "мошенников"

Когда россиянке позвонил продюсер из Якутии и сообщил, что её сын упал в отеле с лестницы, получил тяжёлую травму головы и скончался на операционном столе, женщина сначала не поверила и решила, что это телефонные мошенники.

Только позже, когда эту новость подтвердили коллеги, она осознала, что произошло. Теперь 90-летняя женщина осталась одна в их общей квартире.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В Украине Соседов стал известен благодаря шоу "Х-Фактор". Однако после начала полномасштабной войны шоумен яростно поддерживал войну РФ.

Критик признался, сколько заработал на украинском телевидении. Оказалось, что сумма достигла почти четверти миллиона долларов.

Российский актёр и комик украинского происхождения Роман Попов, родившийся в Конотопе, скончался от рака головного мозга.