46-летняя Витвицкая пытается "ускорить" роды народными методами (фото)

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая находится на 41-й неделе беременности, и роды могут начаться в любой момент.

Поэтому звезда решила прибегнуть к народным методам, чтобы ускорить наступление этого момента.

Витвицкая ускоряет роды

"Пока не родила. Пока что ещё вместе с малышом", — призналась Соломия.

Будущая мамочка с улыбкой показала, что уже начала прибегать к "народным методам", чтобы ускорить встречу с сыном.

"Плановый осмотр. Всё в норме. Попробую договориться с малышом о встрече, думаю, на этот процесс влияют ещё и мои какие-то переживания. Ну и уже готова к народным методам и советам", — сказала Витвицкая.

Один из методов, которые пробует звезда, — много ходить пешком.

"Уже начала применять народные методы. Ходить пешком. Поднимаемся пешком, а вдруг поможет. Врач, кстати, тоже посоветовала", — призналась Соломия.

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Соломия Витвицкая скоро родит Фото: Instagram

Муж Витвицкой

В феврале 2024 года знаменитость объявила, что находится в отношениях с Алексеем Ситайлом — юристом по профессии, который после начала полномасштабного вторжения был мобилизован в ряды ВСУ. Через год он сделал предложение своей возлюбленной в Карпатах.

Пара официально узаконила свои отношения 20 июня 2026 года. Церемония бракосочетания состоялась в Закарпатье. Сейчас пара ожидает рождения первого общего ребенка.

Соломия Витвицкая с мужем Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Соломия Витвицкая готовится впервые стать мамой. Звезда с нетерпением ждет мальчика и уже обустроила для него детскую комнату.

Телеведущая продолжает демонстрировать стильные наряды и с нетерпением ждет встречи с сыном.

Кроме того, украинская певица Ирина Федишин намекнула, на каком сроке она находится, ожидая рождения третьего ребенка.