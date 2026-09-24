46-річна Вітвіцька намагається "прискорити" пологи народними методами (фото)

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька перебуває на 41-му тижні вагітності, а пологи можуть початися будь-якої миті.

Тож, зірка екрану вирішила вдатися до народних методів, аби наблизити цей момент.

Вітвіцька прискорює пологи

"Досі не народила. Поки що ще разом з малюком", — зізналася Соломія.

Майбутня матуся з усмішкою показала, що вже почала використовувати "народні методи", щоб прискорити зустріч із сином.

"Плановий огляд. Усе в нормі. Спробую вже домовлятися з малюком про зустріч, думаю, це ще й мої якісь хвилювання впливають на процес. Ну і вже готова до народних методів і порад", — сказала Вітвіцька.

Один з методів, які зірка випробовує, — багато ходити пішки.

"Вже почала застосовувати народні методи. Ходити пішки. Піднімаємося пішки, а раптом спрацює. Лікарка, до речі, теж порадила", — зізналася Соломія.

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Соломія Вітвіцька скоро народить Фото: Instagram

Чоловік Вітвіцької

У лютому 2024 року знаменитість оголосила, що перебуває у стосунках з Олексієм Ситайлом — юрист за фахом, який після початку повномасштабного вторгнення мобілізувався до лав ЗСУ. Через рік він освідчився коханій у Карпатах.

Пара офіційно узаконила свої стосунки 20 червня 2026 року. Церемонія одруження відбулася на Закарпатті. Наразі пара очікує на народження першої спільної дитини.

Соломія Вітвіцька з чоловіком Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Соломія Вітвіцька готується вперше стати мамою. Зірка з нетерпінням чекає на хлопчика і вже облаштувала для нього дитячу кімнату.

Телеведуча продовжує вигулювати стильні наряди та очікує на зустріч із сином.

Крім того, українська співачка Ірина Федишин натякнула, на якому терміні вона перебуває, очікуючи на народження третьої дитини.