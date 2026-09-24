46-річна Вітвіцька намагається "прискорити" пологи народними методами (фото)
Українська телеведуча Соломія Вітвіцька перебуває на 41-му тижні вагітності, а пологи можуть початися будь-якої миті.
Тож, зірка екрану вирішила вдатися до народних методів, аби наблизити цей момент.
Вітвіцька прискорює пологи
"Досі не народила. Поки що ще разом з малюком", — зізналася Соломія.
Майбутня матуся з усмішкою показала, що вже почала використовувати "народні методи", щоб прискорити зустріч із сином.
"Плановий огляд. Усе в нормі. Спробую вже домовлятися з малюком про зустріч, думаю, це ще й мої якісь хвилювання впливають на процес. Ну і вже готова до народних методів і порад", — сказала Вітвіцька.
Один з методів, які зірка випробовує, — багато ходити пішки.
"Вже почала застосовувати народні методи. Ходити пішки. Піднімаємося пішки, а раптом спрацює. Лікарка, до речі, теж порадила", — зізналася Соломія.
Чоловік Вітвіцької
У лютому 2024 року знаменитість оголосила, що перебуває у стосунках з Олексієм Ситайлом — юрист за фахом, який після початку повномасштабного вторгнення мобілізувався до лав ЗСУ. Через рік він освідчився коханій у Карпатах.
Пара офіційно узаконила свої стосунки 20 червня 2026 року. Церемонія одруження відбулася на Закарпатті. Наразі пара очікує на народження першої спільної дитини.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Соломія Вітвіцька готується вперше стати мамою. Зірка з нетерпінням чекає на хлопчика і вже облаштувала для нього дитячу кімнату.
- Телеведуча продовжує вигулювати стильні наряди та очікує на зустріч із сином.
Крім того, українська співачка Ірина Федишин натякнула, на якому терміні вона перебуває, очікуючи на народження третьої дитини.