Звезда фильма "Терминатор 2" Роберт Патрик публично поддержал Украину (видео)

Американский актёр, звезда фильма "Терминатор 2" Роберт Патрик появился на публике в стильном образе и выразил свою поддержку Украине. Знаменитость обратился к нашим людям прямо во время байкерской поездки.

67-летний актёр снял ролик, сидя на своём мотоцикле. Это его самая главная страсть. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram (harleydavidson_kyiv_and_dnipro).

Роберт Патрик выразил поддержку Украине

Для съёмок актёр выбрал дерзкий образ байкера. Он обожает мотоциклы, является совладельцем дилерского центра Harley-Davidson, а также часто участвует в жизни мотосообщества.

Роберт Патрик заявил, что молится за украинский народ и хочет, чтобы война наконец закончилась нашей победой.

"Мы молимся за украинский народ. Желаем, чтобы война закончилась, чтобы Украина победила. И продолжайте ездить на Harley-Davidson! Продолжайте ездить — именно так, как я сейчас собираюсь это сделать. Я обожаю это", — сказал знаменитость.

Видео дня

Интересно, что Патрик не впервые выражает поддержку Украине. После начала полномасштабной войны он записал видеообращение, в котором заявил, что солидарен с украинцами, защищающими свою страну от российской агрессии.

Кроме того, актер призвал поддерживать организацию TAPS Ukraine, которая помогает семьям погибших военных. По словам кинозвезды, он готов делать всё возможное для победы нашей страны.

Кстати, в 2018 году Патрик приезжал в Украину для съемок фильма "Захар Беркут", где сыграл главную роль. В 2022 году после обращения мэра Днепра Бориса Филатова актер согласился стать послом доброй воли Днепра и помогать привлекать внимание международного сообщества к Украине.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку Украине, надев футболку "Битва за свет" в поддержку украинских энергетиков.

Лидер популярной группы Imagine Dragons в очередной раз поддержал Украину во время концерта в рамках международного тура. На этот раз Дэн Рейнольдс на сцене продемонстрировал флаг 122-й бригады ТрО.

Кроме того, Майкл Дуглас поддержал Украину в войне, развязанной Российской Федерацией. Актер был поражен мужеством украинцев и их несокрушимым духом.