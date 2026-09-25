Зірка "Термінатора 2" Роберт Патрік публічно підтримав Україну (відео)

Американський актор, зірка «Термінатора 2» Роберт Патрік з’явився на публіці у стильному образі та виразив свою підтримку Україні. Знаменитість звернувся до наших людей прямо під час байкерської поїздки.

67-річний актор зняв ролик, сидячи на своєму мотоциклі. Це його найголовніша пристрасть. Відповідне відео оприлюднили в Instagram (harleydavidson_kyiv_and_dnipro).

Роберт Патрік підтримав Україну

Для зйомок актор обрав зухвалий образ байкера. Він обожнює мотоцикли, є співвласником дилерського центру Harley-Davidson, а також часто бере участь у мотоспільноті.

Роберт Патрік заявив, що молиться за український народ та бажає, щоб війна нарешті закінчилась нашою перемогою.

"Ми молимося за український народ. Бажаємо, щоб війна закінчилася, щоб Україна перемогла. І продовжуйте їздити на Harley-Davidson! Продовжуйте їздити – саме так, як я зараз збираюся це зробити. Я обожнюю це", — сказав знаменитість.

Видео дня

Цікаво, що Патрік не вперше підтримує Україну. Після початку повномасштабної війни він записав відеозвернення, у якому заявив, що солідарний з українцями, які захищають свою країну від російської агресії.

Крім цього, актор закликав підтримувати TAPS Ukraine, яка допомагає сім'ям загиблих військових. За словами кінозірки, він готовий робити все можливе для перемоги нашої держави.

До речі, у 2018 році Патрік приїздив до України для зйомок фільму "Захар Беркут", де зіграв головну роль. У 2022 році після звернення мера Дніпра Бориса Філатова актор погодився стати послом доброї волі Дніпра та допомагати привертати увагу міжнародної спільноти до України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав Україну, одягнувши футболку "Битва за світло" в підтримку українських енергетиків.

Лідер популярного гурту Imagine Dragons вкотре підтримав Україну під час концерту в межах міжнародного туру. Цього разу Ден Рейнольдс на сцені продемонстрував прапор 122 бригади ТрО.

Крім того, Майкл Дуглас підтримав Україну у війні, яку розв'язала Російська Федерація. Актор був вражений мужністю українців та їхнім незламним духом.