Победитель Евровидения и бывший солист Måneskin женился (фото)

Бывший фронтмен группы Måneskin и победитель Евровидения-2021 Дамиано Давид женился на американской актрисе и певице Дав Кэмерон; они устроили камерную свадьбу в самом сердце Тосканы.

Брак влюбленных зарегистрировал мэр итальянского города Монтальчино Сильвио Франческелли. Свадьба прошла в закрытом формате, а первые кадры этого события уже распространяются в сети.

Дамиано Давид женился

27-летний Дамиано Давид приехал на свою свадьбу за рулем белого кабриолета. Звезда Евровидения выбрал для торжества светлый кремовый костюм.

30-летняя невеста вместо свадебного платья надела элегантный светлый брючный костюм. Она примерила удлиненный жакет, блузку с галстуком и широкие брюки-палаццо.

Дамиано Давид и Дав Кэмерон Фото: соцсети

Певица держала в руках букет белоснежных лилий.

После официальной части церемонии Дамиано и Дав прокатились по улицам Монтальчино на винтажном кабриолете.

Видео дня

Дамиано Давид и Дав Кэмерон Фото: соцсети

Празднование продлится три дня. Среди гостей должны быть и участники группы Måneskin — Виктория Де Анджелис, Томас Раджи и Итан Торкио.

Личная жизнь Дамиано

Первые слухи о романе певца с актрисой появились осенью 2023 года. Тогда Дав заметили на выступлении Måneskin, где она активно поддерживала фронтмена группы. Фанаты сразу обратили внимание на "химию" между ними.

В течение последующих месяцев папарацци "запечатлевали" свидания пары в разных уголках мира. В 2024 году влюблённые наконец официально объявили о своих отношениях.

До этого Дамиано в течение 6 лет встречался с итальянской моделью и активисткой Джорджией Солери. Пара объявила о расставании в июне 2023 года после того, как в сеть попало видео, на котором певец целовался с другой девушкой в клубе. Дамиано впоследствии пояснил, что они расстались за несколько дней до этого.

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Ходили слухи, что Дамиано Давид начал встречаться с Каей Гербер, дочерью Синди Кроуфорд.

До этого певец расстался со своей девушкой после шести лет отношений.

Кроме того, Фокус писал о помолвке певца и Дав Кэмерон.