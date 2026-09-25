Переможець Євробачення та екссоліст Måneskin одружився (фото)

Колишній фронтмен гурту Måneskin та переможець Євробачення-2021 Даміано Давід одружився з американською акторкою та співачкою Дав Камерон зіграли камерне весілля в серці Тоскани.

Шлюб закоханих зареєстрував мер італійського міста Монтальчіно Сільвіо Франческеллі. Весілля було закритим, а перші кадри події вже ширяться мережею.

Даміано Давід одружився

27-річний Даміано Давід приїхав на своє весілля за кермом білого кабріолета. Зірка Євробачення для свята обрав світлий кремовий костюм.

30-річна наречена замість весільної сукні одягла елегантний світлий брючний костюм. Дав приміряла подовжений жакет, блузку з краваткою та широкі штани-палаццо.

Даміано Давід і Дав Камерон Фото: соцмережі

Співачка носила в руках букет білосніжних лілій.

Після офіційної частини церемонії Даміано та Дав прокаталися вулицями Монтальчіно на вінтажному кабріолеті.

Даміано Давід і Дав Камерон Фото: соцмережі

Святкування буде продовжуватися три дні. Серед гостей мають бути і учасників Måneskin — Вікторія Де Анджеліс, Томас Раджі та Ітан Торкіо.

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Особисте життя Даміано

Перші чутки про роман співака з акторкою з'явилися восени 2023 року. Тоді Дав помітили на виступі Måneskin, де вона активно підтримувала фронтмена гурту. Фанати одразу звернули увагу на "хімію" між ними.

Протягом наступних місяців папараці "ловили" побачення пари в різних куточках світу. У 2024 році закохані нарешті офіційно заявили про свої стосунки.

До цього Даміано впродовж 6 років перебував у стосунках з італійською моделлю та активісткою Джорджією Солері. Пара оголосила про розрив у червні 2023 року після того, як у мережу потрапило відео, де співак цілувався з іншою дівчиною в клубі. Даміано згодом пояснив, що вони розійшлися за кілька днів до цього.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ходили чутки, що Даміано Давід почав зустрічатися з Каєю Гербер, дочкою Сінді Кроуфорд.

Перед цим співак розійшовся зі своєю дівчиною після шести років стосунків.

Також Фокус писав про заручини співака та Дав Камерон.