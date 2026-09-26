87-летнюю женщину выселили из дома, где она прожила 71 год: почти 10 тысяч человек вышли на протест

В мадридском районе Ретиро полиция выселила 87-летнюю Марию дель Кармен Абаскаль из квартиры, в которой она прожила более семи десятилетий. Восьмилетняя судебная тяжба женщины против повышения арендной платы превратила её в символ жилищного кризиса в Испании.

Накануне выселения Мария дель Кармен Абаскаль, которую родные и соседи привыкли называть Марикармен, призналась журналистам: "Я прожила здесь 71 год, и я не хочу отсюда уезжать". Эти слова облетели испанские СМИ и стали своеобразным лозунгом протеста, разразившегося на следующий день.

Семья Абаскаль поселилась в этой квартире ещё в 1956 году, когда Марикармен было всего 17 лет. Тогда её отец подписал бессрочный договор аренды по старому регулируемому тарифу — практика, распространённая в Испании в середине прошлого века. После смерти мужа квартира перешла к его жене, а та, в свою очередь, оставила её дочери в 2005 году.

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Арендная плата выросла в пять раз

Ситуация изменилась, когда здание выкупил инвестиционный фонд Urbagestion. По данным издания El País, с 2018 года женщина начала снимать жилье уже у частного владельца — именно тогда и начались проблемы. Сначала арендная плата составляла 500 евро, однако впоследствии фонд поднял её до 2650 евро в месяц. Позже сумму снизили до 1650 евро, но даже это оказалось непосильным для пенсионерки: её ежемесячная пенсия составляет 1350 евро.

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Urbagestion настаивала на том, что право Абаскаль на дальнейшее проживание в квартире утратило силу, а условия прежнего договора больше не действуют. Дело дошло до Верховного суда Испании, который в марте 2026 года вынес решение не в её пользу, отменив более ранний вердикт суда низшей инстанции от января 2022 года, ранее признавший правоту женщины.

Восемь лет борьбы

Последние восемь лет, на фоне обострения жилищного кризиса в стране, Абаскаль упорно отстаивала своё право остаться в квартире. За это время она стала символом для тысяч испанцев, которые ежедневно сталкиваются с подобными проблемами: по данным El País, в Мадридском регионе в среднем ежедневно фиксируется три случая выселения.

Мария дель Кармен Абаскаль не хочет переезжать Фото: Facebook

Адвокат женщины Беатрис Дуро сообщила Reuters, что накануне среды в суде ещё рассматривалось ходатайство о приостановлении выселения. Несмотря на гуманитарные обращения и подтверждение того, что муниципальные службы искали для Абаскаль альтернативное жилье, представители Urbagestion отказались отложить исполнение решения.

Всего было четыре попытки выселить женщину. Первая была зафиксирована ещё в октябре 2025 года, затем последовали ещё две попытки в июне этого года — все они закончились неудачей из-за многочисленных отсрочек. Именно в июне Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам призвал правительство Испании остановить выселение и гарантировать Абаскаль надлежащее жилье. Однако это не помешало событиям развиться по худшему сценарию.

Выселение на носилках и волна протеста

В среду женщине дали всего 30 минут на то, чтобы собрать самые необходимые вещи. Когда активисты попытались заблокировать вход в дом, полиция силой оттеснила их от дверей — по данным Reuters, некоторых из протестующих выносили, держа за руки и ноги.

Саму Абаскаль вынесли из квартиры на носилках и на машине скорой помощи вывезли из района. Вслед машине скорой помощи раздавались крики сторонников: "Марикармен, ты не одна!" и "Убийцы!". В тот же вечер в парке Ретиро собралось почти 10 тысяч человек, которые скандировали "Позор вам", выражая солидарность с выселенной пенсионеркой.

Массовые акции протеста Фото: Facebook Массовые акции протеста Фото: Facebook

Мэрия Мадрида и мэр Хосе Луис Мартинес-Альмейда утверждают, что городские службы неоднократно предлагали Абаскаль варианты альтернативного жилья, в частности место в доме престарелых. По словам представителей жилищного департамента мэрии, женщина каждый раз отказывалась.

Она не изменила своего решения и после выселения: Абаскаль вновь отклонила предложение переехать в специализированное учреждение, заявив, что поселится у родственников.

Напомним, ранее Фокус писал:

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Другой украинец решился на подобный шаг и переехал в сельскую местность: в прошлом году он приобрел дом в Одесской области за 7 тысяч долларов. Если учесть все дополнительные расходы, общая сумма инвестиций составила примерно 9 тысяч долларов.

Еще одна история — о харьковчанке, которая до начала полномасштабной войны жила в центре города и даже нанимала людей для ведения домашнего хозяйства. После переезда в карпатское село ей пришлось учиться сельской жизни с нуля — однако в итоге женщина не только адаптировалась к новым условиям, но и смогла открыть собственное дело.