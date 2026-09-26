Сеитаблаев показал новую возлюбленную: что известно о его личной жизни (фото)

Украинский режиссёр, актёр и военный Ахтем Сеитаблаев появился на публике со своей новой возлюбленной по имени Елена.

Пару "словил" блогер Николас Карма, который традиционно расспрашивает прохожих о стоимости их образа. Видео Николас выложил в своих соцсетях.

Ахтем Сеитаблаев — о цене своего лука

Пиджак режиссера стоит около 100 долларов.

"Пиджак был куплен, если не ошибаюсь, лет семь назад", — признался он.

В частности, Ахтем пошутил, что для того, чтобы одежда так хорошо выглядела, нужно просто редко её надевать. А гардероб режиссёра, по его словам, немаленький.

Брюки стоили около 2500 грн, обувь — 5–6 тысяч грн. Сумка от бренда сослуживца Ахтема, с которым он служит в одном подразделении.

Более того, в видео мелькнула новая возлюбленная режиссёра, которую зовут Елена.

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"Пока что не жена", — сказал с улыбкой Ахтем.

Ахтем Сеитаблаев с новой возлюбленной Фото: TikTok

По словам пары, они достаточно долго вместе, чтобы "узнать друг друга", а познакомились влюбленные на показе.

Жакет спутницы режиссера — это подарок от возлюбленного. Сумму они не захотели называть публично.

Ахтем Сеитаблаев с новой возлюбленной Фото: TikTok

"Я не буду говорить. С одной стороны, расстроиться могу я. С другой — она. Так зачем же раскрывать такие секреты?" — пошутил Ахтем.

В частности, женщина не раскрыла свой возраст, но пара дала понять, что она намного моложе Ахтема, которому 53 года.

Личная жизнь Сеитаблаева

До встречи с Еленой у Ахтема был длительный роман с младшей на 20 лет Марьяной Боцвинюк, бывшей сотрудницей консульского отдела. Пара даже готовилась к свадьбе, но их пути разошлись.

Сеитаблаев дважды официально женился. О первой супруге режиссера известно немного. От этих отношений у него двое взрослых детей — дочь Назли и сын Селим (который проживает во временно оккупированном Крыму).

Более 10 лет Ахтем прожил в браке с известной кинопродюсершей Иванной Дядюрой. Они вместе работали над известными фильмами (в частности, "Хайтарма"). Пара воспитывала общего сына Иванны — Анатолия, а также у них родилась общая дочь Сафие. В 2021 году супруги официально развелись.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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