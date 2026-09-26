Сеітаблаєв показав нову кохану: що відомо про його особисте життя (фото)

Український режисер, актор та війський Ахтем Сеітаблаєв вийшов у світ з новою коханою на імʼя Олена.

Пару підловив блогер Ніколас Карма, який традиційно питає в перехожих про вартість їхнього луку. Відео Ніколас виклав у своїх соцмережах.

Ахтем Сеітаблаєв — про ціну свого луку

Піджак режисера коштує близько 100 доларів.

"Піджак був придбаний, якщо не помиляюсь, років сім тому", — зізнався він.

Зокрема, Ахтем пожартував, що для того, аби одяг виглядав так гарно, просто потрібно його рідко вдягати. А гардероб режисера, за його словами, чималий.

Штани коштували близько 2500 грн, взуття — 5-6 тисяч грн. Сумка від бренду побратима Ахтема, з яким він служить в одному підрозділі.

Ба більше, у відео засвітилася нова кохана режисера, яку звуть Олена.

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"Поки що не дружина", — сказав з посмішкою Ахтем.

Ахтем Сеітаблаєв з новою коханою Фото: TikTok

За словами пари, вони достатньо разом, щоб "дізнатися одне про одного", а познайомилися закохані на показі.

Жакет супутниці режисера — це подарунок від коханого. Ціну вони не захотіли називати публічно.

Ахтем Сеітаблаєв з новою коханою Фото: TikTok

"Я не буду казати. З одного боку, можу засмутитися я. З іншого — вона. Тому навіщо видавати такі таємниці?" — пожартував Ахтем.

Зокрема, жінка не розкрила свій вік, але пара видала, що вона набагато молодша за Ахтема, якому 53 роки.

Особисте життя Сеітаблаєва

До зустрічі з Оленою Ахтем мав тривалий роман з молодшою на 20 років Мар'яною Боцвинюк, колишньою співробітницею консульського відділу. Пара навіть готувалася до весілля, але їхні дороги розійшлися.

Сеітаблаєв був двічі офіційно одружений. Про першу дружину режисера відомо небагато. Від цих стосунків у нього є двоє дорослих дітей — донька Назлі та син Селім (який проживає в тимчасово окупованому Криму).

Понад 10 років Ахтем прожив у шлюбі з відомою кінопродюсеркою Іванною Дядюрою. Вони разом працювали над відомими фільмами (зокрема, "Хайтарма"). Пара виховувала спільного сина Іванни Анатолія, а також у них народилася спільна донька Сафіє. У 2021 році подружжя офіційно розлучилося.

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