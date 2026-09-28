"Подумала, что это прилет": известная актриса попала в ДТП
Украинская актриса и звезда сериала "Обратное направление" Олеся Надеева стала свидетельницей аварии, которая произошла прямо на её глазах. Она ехала в маршрутке, которая едва успела остановиться.
Об этом кинозвезда сообщила в Instagram (olesianadieieva). По её словам, в момент ДТП ей показалось, что это был удар российской ракеты.
Олеся Надеева рассказала о ДТП
Как стало известно, Надеева ехала в маршрутке перед автомобилем, который в результате столкновения был разбит вдребезги. ДТП произошло неожиданно. По словам актрисы, пассажиры услышали громкий звук, увидели красный свет и дым.
Пассажиры в маршрутке начали кричать, потому что испугались резкой остановки. Водитель также слегка задел свой автомобиль, поскольку авария произошла очень быстро.
"Честно говоря, я подумала, что это самолет приземлился. Потому что раздался такой громкий звук, появился яркий красный свет и дым — просто какой-то кошмар", — рассказала артистка.
Надеева отметила, что перед ДТП она была на съемках, на которые тоже едва успела добраться. В пути постоянно летали вражеские дроны, раздавались взрывы, и актриса дрожала от страха.
"Сегодня благодарю Бога и своего ангела-хранителя за то, что маршрутка, на которой я ехала, оказалась прямо перед машиной, которая разбита вдребезги. Не знаю, как мне сегодня так повезло", — добавила Надеева.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинский певец Владимир Дантес попал в ДТП на своей BMW. Он столкнулся с Chevrolet Aveo. Однако его автомобиль не получил значительных повреждений.
- Певица Оля Полякова вместе с дочерью Марией попала в ДТП. В её автомобиль врезалась другая машина, из-за чего он вылетел в кювет.
Кроме того, украинская певица Елена Тополя рассказала о неожиданном инциденте, который произошел с ней по дороге на работу в Киеве. Артистка попала в дорожно-транспортное происшествие.