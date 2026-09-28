"Подумала, что это прилет": известная актриса попала в ДТП

Украинская актриса и звезда сериала "Обратное направление" Олеся Надеева стала свидетельницей аварии, которая произошла прямо на её глазах. Она ехала в маршрутке, которая едва успела остановиться.

Об этом кинозвезда сообщила в Instagram (olesianadieieva). По её словам, в момент ДТП ей показалось, что это был удар российской ракеты.

Олеся Надеева рассказала о ДТП

Как стало известно, Надеева ехала в маршрутке перед автомобилем, который в результате столкновения был разбит вдребезги. ДТП произошло неожиданно. По словам актрисы, пассажиры услышали громкий звук, увидели красный свет и дым.

Пассажиры в маршрутке начали кричать, потому что испугались резкой остановки. Водитель также слегка задел свой автомобиль, поскольку авария произошла очень быстро.

"Честно говоря, я подумала, что это самолет приземлился. Потому что раздался такой громкий звук, появился яркий красный свет и дым — просто какой-то кошмар", — рассказала артистка.

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Надеева отметила, что перед ДТП она была на съемках, на которые тоже едва успела добраться. В пути постоянно летали вражеские дроны, раздавались взрывы, и актриса дрожала от страха.

"Сегодня благодарю Бога и своего ангела-хранителя за то, что маршрутка, на которой я ехала, оказалась прямо перед машиной, которая разбита вдребезги. Не знаю, как мне сегодня так повезло", — добавила Надеева.

Олеся Надеева рассказала о ДТП Фото: Instagram

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