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Дантес попал в ДТП на автомобиле стоимостью более 3 млн грн (фото)

Как выглядит Владимир Дантес
Владимир Дантес | Фото: Instagram

Украинский певец Владимир Дантес попал в ДТП на своей BMW. Он столкнулся с Chevrolet Aveo. Однако его автомобиль не получил значительных повреждений.

Артист посоветовал водителям страховать свои автомобили, чтобы в будущем не возникло никаких проблем. Об этом Дантес сообщил на своей странице в Instagram (volodymyrdantes).

Певец ехал по Киеву на своей BMW 2025 года выпуска и задел бампером Chevrolet Aveo. В результате у последнего появилась вмятина возле номерного знака.

Автомобиль Дантеса попал в аварию
ДТП с автомобилем Дантеса
Фото: Скриншот
Автомобиль Дантеса попал в аварию
ДТП с автомобилем Дантеса
Фото: Скриншот

Отметим, что автомобиль Дантеса не получил повреждений. ДТП обошлось без серьезных последствий и пострадавших.

Певец посоветовал водителям страховать автомобили, чтобы в будущем избежать проблем.

"Всё супер, всё хорошо, это лёгкое ДТП. Прошу вас, страхуйте машины — вы будете спокойны, уравновешенны и даже сможете успокоить того, кто виноват в этом ДТП. И хорошо, что никто не пострадал, все живы, только машины повреждены. И, кстати, не моя. BMW – топ! Спасибо за такую хорошую машину", – подчеркнул Дантес.

Видео дня
Певец Владимир Дантес
Дантес советует страховать автомобиль
Фото: Скриншот

Кстати, знаменитость владеет BMW M340i xDrive 2025 года выпуска. Её цена превышает 3,5 млн гривен.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Владимир Дантес впервые за долгое время публично упомянул свою бывшую жену Надю Дорофееву, с которой развелся в 2022 году.