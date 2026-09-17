Дантес попал в ДТП на автомобиле стоимостью более 3 млн грн (фото)
Украинский певец Владимир Дантес попал в ДТП на своей BMW. Он столкнулся с Chevrolet Aveo. Однако его автомобиль не получил значительных повреждений.
Артист посоветовал водителям страховать свои автомобили, чтобы в будущем не возникло никаких проблем. Об этом Дантес сообщил на своей странице в Instagram (volodymyrdantes).
Певец ехал по Киеву на своей BMW 2025 года выпуска и задел бампером Chevrolet Aveo. В результате у последнего появилась вмятина возле номерного знака.
Отметим, что автомобиль Дантеса не получил повреждений. ДТП обошлось без серьезных последствий и пострадавших.
Певец посоветовал водителям страховать автомобили, чтобы в будущем избежать проблем.
"Всё супер, всё хорошо, это лёгкое ДТП. Прошу вас, страхуйте машины — вы будете спокойны, уравновешенны и даже сможете успокоить того, кто виноват в этом ДТП. И хорошо, что никто не пострадал, все живы, только машины повреждены. И, кстати, не моя. BMW – топ! Спасибо за такую хорошую машину", – подчеркнул Дантес.
Кстати, знаменитость владеет BMW M340i xDrive 2025 года выпуска. Её цена превышает 3,5 млн гривен.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Владимир Дантес решил попробовать свои силы в кинематографе и основал продюсерскую компанию Piece of Studio. Вместе с партнерами он разрабатывает дебютную драмедию о кризисе отношений "Пауза".
- Также певец появился со своей новой возлюбленной Анастасией и фактически подтвердил их отношения. Девушка работает в сфере маркетинга в киберспорте.
Кроме того, Владимир Дантес впервые за долгое время публично упомянул свою бывшую жену Надю Дорофееву, с которой развелся в 2022 году.