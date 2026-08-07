Дантес подтвердил новые отношения: что известно о его девушке (фото)

Украинский певец Владимир Дантес показался в компании своей новой возлюбленной Анастасии и фактически подтвердил их отношения.

Артист завязал роман с девушкой по имени Анастасия Неправда. Она работает в сфере маркетинга в киберспорте. Накануне избранница артиста поделилась совместным снимком в Instagram.

Дантес появился со своей девушкой

Судя по всему, пара перестала интриговать поклонников. Анастасия опубликовала совместное фото с Владимиром, на котором не скрыла его лицо.

Влюбленные сделали селфи в зеркале лифта. Певец прижался к возлюбленной. Они вдвоем позировали в парных футболках с изображением собаки Василия — домашнего питомца, которого Дантес приютил вместе с Дашей Кацуриной.

Владимир Дантес со своей возлюбленной Фото: Instagram

Анастасия Неправда в шутку подписала фото: "Продадим мерч".

Интересно, что девушка не отметила страницу своего знаменитого избранника на фото, а сам Дантес не публиковал это селфи у себя в Instagram.

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Девушка Дантеса Анастасия Фото: Instagram

Личная жизнь Дантеса

С 2022 года певец встречался с дизайнером Дашей Кацуриной. Долгое время они поддерживали отношения на расстоянии, ведь бизнес-леди с двумя детьми, Александрой и Иваном, жила в Варшаве. В конце 2023 года Даша с дочерью и сыном вернулась в Украину и жила вместе с Дантесом в просторном доме под Киевом. В 2025 году начали распространяться слухи о расставании пары. Что впоследствии подтвердилось новостями о новом романе артиста.

До этого Владимир был женат на певице Наде Дорофеевой. Они развелись в 2022 году.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Владимир Дантес в день своего рождения, 28 июня, приоткрыл завесу над своей личной жизнью.

Певец неожиданно заговорил о своей бывшей Наде Дорофеевой.

Кроме того, Фокус рассказывал историю любви Дантеса и Кацуриной.