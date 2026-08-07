Дантес підтвердив нові стосунки: що відомо про його дівчину (фото)

Український співак Володимир Дантес показався зі своєю новою коханою Анастасією та фактично підтвердив їхні стосунки.

Артист закрутив роман з дівчиною на ім’я Анастасія Неправда. Вона працює у сфері маркетингу в кіберспорті. Напередодні обраниця артиста поділилася спільним кадром в Instagram.

Дантес показався зі своєю дівчиною

Пара, судячи з усього, припинила інтригувати прихильників. Анастасія опублікувала спільне фото з Володимиром, на якому не приховала його обличчя.

Закохані зробили селфі в дзеркалі ліфту. Співак пригорнувся до коханої. Вони двоє позували в парних футболках із зображенням собаки Василя — домашнього улюбленця, якого Дантес прихистив разом з Дашею Кацуріною.

Володимир Дантес з коханою Фото: Instagram

Анастасія Неправда жартома підписала фото: "Продамо мерч".

Цікаво, що дівчина не позначила сторінку зіркового обранця на фото, а сам Дантес не публікував селфі у себе в Instagram.

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Дівчина Дантеса Анастасія Фото: Instagram

Особисте життя Дантеса

З 2022 року співак зустрічався з дизайнеркою Дашею Кацуріною. Тривалий час вони будували стосунки на відстані, адже бізнес-леді з двома дітьми, Олександрою та Іваном, жили у Варшаві. Наприкінці 2023 року Даша з донькою та сином повернулися до України і жили разом з Дантесом у просторому будинку під Києвом. У 2025 році почали ширитися чутки про розрив пари. Що згодом підтвердилося новинами про інший роман артиста.

До цього Володимир був одружений зі співачкою Надею Дорофєєвою. Вони розлучилися у 2022 році.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Володимир Дантес у свій день народження 28 червня привідкрив завісу над особистим життям.

Співак неочікувано заговорив про колишню Надю Дорофєєву.

Крім того, Фокус розповідав історію кохання Дантеса і Кацуріної.