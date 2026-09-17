RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Дантес потрапив у ДТП на авто за понад 3 млн грн (фото)

Як виглядає Володимир Дантес
Володимир Дантес | Фото: Instagram

Український співак Володимир Дантес потрапив у ДТП на своєму BMW. Він зіткнувся з Chevrolet Aveo. Однак його машина не отримала значних пошкоджень.

Артист порадив водіям страхувати свої авто, щоб в майбутньому не було ніяких проблем. Про це Дантес повідомив на своїй сторінці в Instagram (volodymyrdantes).

Співак рухався Києвом на своїй BMW 2025 року і стукнувся бампером з Chevrolet Aveo. Внаслідок цього в останнього з’явилась вм'ятина біля номерного знака.

Авто Дантеса потрапило в аварію
ДТП з машиною Дантеса
Фото: Скріншот
Авто Дантеса потрапило в аварію
ДТП з машиною Дантеса
Фото: Скріншот

Зазначимо, що авто Дантеса залишилось без пошкоджень. ДТП обійшлось без серйозних наслідків та постраждалих.

Співак порадив водіям страхувати автомобілі, щоб у майбутньому уникнути проблем.

"Усе супер, все добре, це легке ДТП. Прошу вас, страхуйте тачки, ви будете спокійними, врівноваженими і навіть будете заспокоювати того, хто винен у цьому ДТП. І добре, що всі не пошкоджені, всі живі, тільки машини пошкоджені. І, до речі, не моя. BMW – топ! Дякую за таку хорошу машину", – наголосив Дантес.

Видео дня
Співак Володимир Дантес
Дантес радить страхувати авто
Фото: Скріншот

До речі, знаменитість володіє BMW M340i xDrive 2025 року. Її ціна сягає понад 3,5 млн гривень.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім цього, Володимир Дантес уперше за тривалий час згадав публічно свою колишню дружину Надю Дорофєєву, з якою розлучився у 2022 році.