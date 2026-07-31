Дантес різко змінив професію: співак замахнувся на велике кіно (фото)
Український співак і телеведучий Володимир Дантес вирішив спробувати свої сили у кінематографі та заснував продакшн-компанію Piece of Studio. Разом із партнерами він розробляє дебютну драмеді про кризу стосунків "Пауза", яка вже потрапила до пітчингу президентської програми.
Для роботи над проєктом Дантес об'єднався з досвідченими діячами українського гумору та ТБ — сценаристом Юрієм Карагодіним ("Одного разу під Полтавою", "Жив пес Сірко") та Євгеном Журавльовим із театру абсурду "Горобчик". Також серед авторів стрічки зазначений шоумен і ведучий Фіма Константиновський.
Дебютний проєкт продакшну під назвою "Пауза" розповість історію пари міленіалів, яка після 5 років стосунків вирішує зробити перерву, щоб розібратися у власних почуттях.
Сильна команда та боротьба за грант
Попри те, що для засновників це перший подібний досвід, вони зібрали команду кінопрофесіоналів:
- Режисер: Ярослав Лодигін ("Дике поле").
- Оператор: Михайло Любарський ("Люксембург, Люксембург", "Будинок "Слово": Нескінчений роман").
- Художник-постановник: Владлен Одуденко ("Ти — космос").
Зараз "Пауза" претендує на державний грант від програми "Тисячовесна". Стрічка пройшла до фіналу президентської програми, хоча наразі посідає 225-те рейтингове місце із 290 кандидатів, тож боротьба за фінансування буде непростою.
Наскільки успішним виявиться продюсерський дебют Володимира Дантеса та чи зможе стрічка завоювати прихильність глядачів і критиків, стане зрозуміло вже 1 квітня 2027 року.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Володимир Дантес у свій день народження 28 червня привідкрив завісу над особистим життям. Після розриву з Дашею Кацуріною у співака почався новий роман.
- Переможниця конкурсу "Міс Україна — Всесвіт" та екс-учасниця "Холостяка" Анна Неплях розповіла, що заради Дантеса погодилася б знову повернутися на романтичне реаліті.
Крім того, в українській столиці відбулася масштабна гала-прем'єра стрічки "Всі відтінки спокуси" режисерки Ірини Громозди ("Випробувальний термін", "Кава з кардамоном"). У головних ролях — український співак Володимир Дантес і акторка Олена Лавренюк.