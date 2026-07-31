Дантес резко сменил профессию: певец решил попробовать свои силы в большом кино (фото)

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес решил попробовать свои силы в кинематографе и основал продюсерскую компанию Piece of Studio. Вместе с партнерами он разрабатывает дебютную комедийную драму о кризисе отношений "Пауза", которая уже попала в питчинг президентской программы.

Для работы над проектом Дантес объединился с опытными деятелями украинского юмора и телевидения — сценаристом Юрием Карагодиным ("Однажды под Полтавой", "Жил пес Сирко") и Евгением Журавлёвым из театра абсурда "Воробьёнок". Также среди авторов фильма указан шоумен и ведущий Фима Константиновский.

Дебютный проект продюсерской компании под названием "Пауза" расскажет историю пары миллениалов, которая после 5 лет отношений решает сделать перерыв, чтобы разобраться в своих чувствах.

Сильная команда и борьба за грант

Несмотря на то, что для основателей это первый подобный опыт, они собрали команду кинопрофессионалов:

Режиссёр: Ярослав Лодыгин ("Дикое поле").

Оператор: Михаил Любарский ("Люксембург, Люксембург", "Дом „Слово“: Бесконечный роман").

Художник-постановщик: Владлен Одуденко ("Ты — космос").

Відео дня

Дантес станет режиссером фильма "Пауза"

В настоящее время "Пауза" претендует на государственный грант в рамках программы "Тысячевесна". Фильм вышел в финал президентской программы, хотя на данный момент занимает 225-е место в рейтинге из 290 кандидатов, поэтому борьба за финансирование будет непростой.

Насколько успешным окажется продюсерский дебют Владимира Дантеса и сможет ли фильм завоевать расположение зрителей и критиков, станет ясно уже 1 апреля 2027 года.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Владимир Дантес в день своего рождения, 28 июня, приоткрыл завесу над своей личной жизнью. После разрыва с Дашей Кацуриной у певца начался новый роман.

Победительница конкурса "Мисс Украина — Вселенная" и бывшая участница шоу "Холостяк" Анна Неплях рассказала, что ради Дантеса согласилась бы снова вернуться в романтическое реалити-шоу.

Кроме того, в украинской столице состоялась масштабная гала-премьера фильма "Все оттенки искушения" режиссёра Ирины Громозды ("Испытательный срок", "Кофе с кардамоном"). В главных ролях — украинский певец Владимир Дантес и актриса Елена Лавренюк.