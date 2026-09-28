"Думала, це приліт": відома акторка потрапила у ДТП

Українська акторка і зірка серіалу "Зворотний напрямок" Олеся Надєєва стала свідком аварії, що трапилась прямо на її очах. Вона їхала в маршрутці, яка ледве встигла зупинитись.

Про це кінозірка повідомила в Instagram (olesianadieieva). За її словами, в момент ДТП їй здалось, що це був приліт російської цілі.

Олеся Надєєва розповіла про ДТП

Як стало відомо, Надєєва їхала в маршрутці перед машиною, яка внаслідок зіткнення була розбита вщент. ДТП сталось несподівано. За словами акторки, пасажири почули гучний звук, побачили червоне світло та дим.

Люди у маршрутці почали кричати, бо злякались різкої зупинки. Водій також трохи зачепив свій транспорт, оскільки аварія сталась дуже швидко.

"Чесно, я думала, що це приліт. Бо був такий гучний звук, яскраве червоне світло і дим, просто якийсь жах", — розповіла артистка.

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Надєєва зазначила, що перед ДТП вона була на зйомці, на яку теж ледве потрапила. У дорозі постійно літали ворожі дрони, лунали вибухи, і акторка трусилася від страху.

"Сьогодні дякую Богу, своєму янголу-охоронцю, тому що маршрутка, на якій я їхала, була прямо перед машиною, яка вщент розбита. Не знаю, як мені сьогодні так пощастило", – додала Надєєва.

Олеся Надєєва розповіла про ДТП Фото: Instagram

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