После смерти сына: 54-летняя мать родила ребенка из 22-летнего эмбриона (фото)

В 54 года Кристина Рапти-Целепи родила здоровую дочь в Афинах. Ребёнок был зачат из эмбриона, который пара заморозила ещё в 2004 году, когда рожала первенца. Этот сын, Георгиос, погиб в автокатастрофе в октябре 2025 года, а родители теперь требуют изменить греческий закон о возрастном ограничении для ЭКО.

Кристина и её муж Константинос познакомились около 30 лет назад через общих друзей. Они всегда планировали завести семью, однако после трёх лет безуспешных попыток узнали, что без экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) ребёнка не будет.

С первого раза в афинской клинике Genesis Athens процедура прошла успешно, и на свет появился Георгиос. Роды проходили сложно, поэтому ребёнок родился путём кесарева сечения. Врач предупредил супругов: из-за особенностей строения матки Кристины новая беременность может быть опасной, и он отговаривал их от второго ребенка.

Эти слова напугали супругов. Хотя они и мечтали о ещё одном ребёнке, они отказались от этой затеи, а 12 оставшихся эмбрионов оставили в клинике в замороженном состоянии.

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В октябре 2025 года Георгиос погиб в ДТП. По словам отца, эта утрата "оставила пустоту, которую невозможно описать словами".

Гонка со временем

Несмотря на давние предостережения, супруги решили попробовать ещё раз. Об опасности, как они признались, тогда думали гораздо меньше. Кристина объяснила: надеялась, что новый ребёнок "закроет эту главу жизни и позволит почувствовать себя целостными".

Константинос добавил, что они чувствовали: сын и сам хотел бы, чтобы родители жили дальше, были счастливы и не оплакивали его каждый день.

Решение было принято примерно в декабре 2025 года, и откладывать его нельзя было. В Греции женщинам разрешено проходить ЭКО только до 54 лет, а Кристине вскоре должно было исполниться 55. По данным клиники Newlife IVF Greece, такое ограничение существует из-за серьёзных медицинских рисков беременности в позднем возрасте и естественных ограничений репродуктивной системы.

Несмотря на давние предостережения, супруги решили попробовать еще раз Фото: Instagram

Врач этой пары, доктор Константинос Пантос, генеральный секретарь Греческого общества репродуктивной медицины, рассказал, что за всю свою практику впервые видел, чтобы супруги переживали беременность с такой печалью. Сначала Константинос не мог заставить себя ходить с женой на приемы, потому что горе разрывало его изнутри. Позже он начал появляться, но, по словам врача, "был всегда очень грустным". Впервые Пантос увидел его улыбку только после рождения дочери.

"Увидели свет"

Из-за давнего предупреждения врача Кристина и Константинос очень беспокоились за её здоровье. Однако Пантос, по их словам, принял все необходимые меры безопасности и тесно сотрудничал с хирургом, который должен был проводить кесарево сечение. Кристина рассказала, что чувствовала себя "очень защищённой и в безопасности", а команду клиники назвала такой, которая "относилась к нам как к семье".

"Мы благодарим Бога за то, что у нас снова появился ребенок, и, конечно же, доктора Пантоса", — добавила она.

По словам врача, беременность наступила после одной пересадки трёх эмбрионов из партии 2004 года. Течение беременности и родов оказалось легче, чем ожидалось. Девочка родилась на 39-й неделе и двух днях, весом около 3,4 кг

"Увидев младенца, — рассказала Кристина, — они словно "увидели свет" и снова "с надеждой смотрят в будущее". Константинос назвал дочь "новым началом в жизни, вторым шансом", благодаря которому захотелось жить дальше".

Супруги планируют рассказать дочери всю историю, когда она подрастёт, так же, как когда-то рассказали сыну, что он появился на свет благодаря ЭКО. Пережитое научило их, по их словам, "быть сильными, не терять веры и не сдаваться, если случится что-то столь жестокое".

Требование изменить закон

На этом трудности не закончились. В Греции Кристина больше не может пройти ЭКО из-за возраста, хотя пара хотела бы ещё одного ребёнка. Женщина осознаёт свой возраст и опасается, что дочь останется одна, поэтому стремится подарить ей брата или сестру.

Она считает, что закон относится к ней "несправедливо": и беременность, и роды прошли хорошо, а самочувствие позволяет ей завести ещё детей. "Если закон не изменится, мы, возможно, уедем за границу", — сказала Кристина.

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