Після смерті сина: 54-річна матір народила дитину з 22-річного ембріона (фото)

У 54 роки Христина Рапті-Целепі народила здорову доньку в Афінах. Дитину зачали з ембріона, який пара заморозила ще у 2004 році, коли народжувала первістка. Цей син, Георгіос, загинув в автокатастрофі у жовтні 2025-го, а батьки тепер вимагають змінити грецький закон про вікову межу для ЕКЗ.

Христина та її чоловік Константінос познайомилися близько 30 років тому через спільних друзів. Родину вони планували завжди, проте після трьох років невдалих спроб дізналися, що без екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) дитини не буде.

Із першого разу в афінській клініці Genesis Athens процедура вдалася, і на світ з'явився Георгіос. Пологи проходили складно, тож дитину народили кесаревим розтином. Лікар застеріг пару: через особливості будови матки Христини нова вагітність може бути небезпечною, і він відмовляв їх від другої дитини.

Ці слова налякали подружжя. Хоч мріяли про ще одну дитину, вони відмовилися від задуму, а 12 решти ембріонів залишили в клініці під заморозкою.

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У жовтні 2025 року Георгіос загинув у ДТП. За словами батька, ця втрата "залишила порожнечу, яку неможливо описати словами".

Гонка з часом

Попри давні застереження, подружжя вирішило спробувати ще раз. Про небезпеку, зізналися вони, тоді думали значно менше. Христина пояснила: сподівалася, що нова дитина "закриє цей розділ життя й дозволить відчути себе цілісними".

Константінос додав, що вони відчували: син і сам хотів би, щоб батьки жили далі, були щасливими й не оплакували його щодня.

Рішення ухвалили приблизно в грудні 2025 року, і зволікати було не можна. У Греції жінкам дозволено проходити ЕКЗ лише до 54 років, а Христині незабаром мало виповнитися 55. За даними клініки Newlife IVF Greece, таке обмеження існує через серйозні медичні ризики вагітності в пізньому віці та природні межі репродуктивної системи.

Попри давні застереження, подружжя вирішило спробувати ще раз Фото: Instagram

Лікар пари, доктор Константінос Пантос, генеральний секретар Грецького товариства репродуктивної медицини, розповів, що за всю практику вперше бачив, аби подружжя переживало вагітність із такою печаллю. Спершу Константінос не міг змусити себе ходити з дружиною на прийоми, бо горе розривало його зсередини. Згодом почав з'являтися, але, за словами лікаря, "був завжди дуже сумним". Уперше Пантос побачив його усмішку лише після народження доньки.

"Побачили світло"

Через давню пораду лікаря Христина та Константінос дуже непокоїлися за її здоров'я. Проте Пантос, за їхніми словами, вжив усіх потрібних заходів безпеки й тісно співпрацював із хірургом, який мав робити кесарів розтин. Христина розповіла, що почувалася "дуже захищеною й у безпеці", а команду клініки назвала такою, що "ставилася до нас як до родини".

"Ми дякуємо Богу, що в нас знову з'явилася дитина, і, звісно, докторові Пантосу", — додала вона.

За словами лікаря, вагітність настала після одного перенесення трьох ембріонів із партії 2004 року. Перебіг вагітності й пологів виявився легшим, ніж очікували. Дівчинка народилася на 39-му тижні й двох днях, вагою близько 3,4 кг

Побачивши немовля, розповіла Христина, вони наче "побачили світло" й знову "з надією дивляться в майбутнє". Константінос назвав доньку "новим стартом у житті, другим шансом", через який захотілося жити далі.

Подружжя планує розповісти доньці всю історію, коли вона підросте, так само як колись розповіли синові, що той з'явився завдяки ЕКЗ. Пережите навчило їх, за їхніми словами, "бути сильними, не втрачати віри й не здаватися, якщо трапиться щось таке жорстоке".

Вимога змінити закон

Труднощі на цьому не закінчилися. В Греції Христина більше не може пройти ЕКЗ через вік, хоча пара хотіла б ще одну дитину. Жінка усвідомлює свій вік і побоюється, що донька залишиться сама, тому прагне подарувати їй брата чи сестру.

Вона вважає, що закон ставиться до неї "несправедливо": і вагітність, і пологи минули добре, а самопочуття дозволяє мати ще дітей. "Якщо закон не зміниться, ми, можливо, поїдемо за кордон", — сказала Христина.

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