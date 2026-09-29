"К черту всех!": Меладзе устроил скандал на концерте в Европе (видео)

Украинский певец Валерий Меладзе, который живет и выступает в России, снова оказался в центре скандала. Во время концерта в Чехии артист назвал своих поклонниц "ид*отками". После этого он попросил женщин покинуть зал.

27 сентября Меладзе дал концерт в Праге (Чехия), который прошел на крытой арене Sportovní hala Fortuna. Во время выступления артиста между фанатками произошла драка. Соответствующее видео было опубликовано в TikTok.

Скандал на концерте Меладзе

На опубликованных кадрах видно, что во время концерта артиста в фан-зоне произошла ссора. Женщины в зале начали толкать друг друга, а затем устроили драку. Меладзе заявил, что фанатки проявляют неуважение к окружающим, и после этого покинул сцену.

"Вы что… Какие-то бои здесь происходят. Здесь концерт. К чёрту всех, кто здесь устроил эту кипиш! Не надо быть ид*отами! Я слежу за всеми вами", — эмоционально обратился к зрителям певец.

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Позиция Меладзе в войне

Певец до сих пор не высказал четкой позиции по поводу войны России в Украине. Однако в феврале 2022 года Меладзе призвал прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. По его мнению, люди не должны гибнуть. В то же время артист не назвал РФ агрессором.

Кроме того, в начале 2023 года Меладзе выступил на новогодней вечеринке в ОАЭ. Там на возглас "Слава Украине" он ответил: "Героям слава!". После этого на знаменитость обрушилась волна критики, а в России вообще хотели лишить его гражданства.

После этого скандала Меладзе опубликовал пост, в котором назвал войну "конфликтом народов", которых он любит. По его словам, он не может и не хочет ненавидеть.

Меладзе о войне в Украине Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Валерий Меладзе первым из российских артистов призвал остановить войну. Артист заявил, что "люди должны уметь договариваться".

Также певец прокомментировал развод брата с Верой Брежневой. На фоне слухов о разрыве звездной пары из-за непримиримости в политических взглядах Меладзе высказал свое мнение.

Кроме того, Валерий Меладзе в возрасте 58 лет впервые стал дедушкой. Его средняя дочь Софико родила мальчика.