"До біса всіх!": Меладзе влаштував скандал на концерті у Європі (відео)

Український співак Валерій Меладзе, який живе та виступає в Росії, знову потрапив у скандал. Артист під час концерту у Чехії назвав своїх шанувальниць "ід*отками". Після цього він попросив жінок вийти із залу.

27 вересня Меладзе провів концерт у Празі (Чехія), який відбувся на критій арені Sportovní hala Fortuna. Під час виступу артиста сталась бійка між фанатками. Відповідне відео оприлюднили у TikTok.

Скандал на концерті Меладзе

На оприлюднених кадрах видно, що під час концерту артиста сталася сварка у фан-зоні. Жінки в залі почали штовхати одна одну, а потім вчинили бійку. Меладзе заявив, що фанатки виявляють неповагу до оточуючих, і після цього залишив сцену.

"Ви що… Бої якісь тут відбуваються. Тут концерт. До біса всіх, хто тут влаштував кіпіш! Не треба бути ід*отами! Я стежу за всіма вами", — емоційно звернувся до глядачів співак.

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Позиція Меладзе у війні

Співак досі не висловив чіткої позиції щодо війни Росії в Україні. Однак у лютому 2022 року Меладзе закликав припинити військові дії та сісти за стіл переговорів. На його думку, люди не мають гинути. Водночас артист не назвав РФ агресором.

Крім цього, на початку 2023 року Меладзе виступив на новорічній вечірці в ОАЕ. Там на вигук "Слава Україні" він відповів "Героям слава!". Після цього на знаменитість посипалась хвиля критики, а в Росії взагалі хотіли позбавити його громадянства.

Після цього скандалу Меладзе опублікував допис, в якому назвав війну "конфліктом народів", яких він любить. За його словами, він не може й не хоче ненавидіти.

Меладзе про війну в Україні Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Валерій Меладзе першим із російських артистів закликав зупинити війну. Артист заявив, що "люди мають уміти домовлятися".

Також співак прокоментував розлучення брата з Вірою Брежнєвою. На фоні чуток про розрив зіркової пари через непримиренність у політичних поглядах Меладзе висловив свою думку.

Крім того, Валерій Меладзе у віці 58 років вперше став дідусем. Його середня донька Софіко народила хлопчика.