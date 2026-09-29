Бывший телеведущий стал новым королем в Уганде после дворцовых интриг и скандалов

Журналист Эдвард Киджанангома стал новым королем королевства Тооро после проблем с престолонаследием. Долгое время он работал на местном государственном телеканале.

56-летний Эдуард Рукиди Киджанангома Ньябонго I стал королем после Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV, который правил Тооро 31 год, став монархом еще в три года и получив прозвище "король-мальчик" и "самый юный монарх в мире", пишет ВВС.

В Уганде короновали нового короля

Тооро — одно из четырех основных официально признанных исторических королевств Уганды. Президент Мусевени восстановил традиционные королевства в 1990-х годах.

Несмотря на то, что Угандой управляют избранный президент и парламент, в стране существует множество традиционных королевств, которые оказывают значительное культурное влияние, даже не обладая политической властью.

Видео дня

Коронация нового короля была обставлена с пышностью с соблюдением местных традиций. Начинается церемония в полночь, участники праздничного шествия выходят в полночь и дорогу к королевскому дворцу освещают факелами из тростника. А после коронации происходит шуточная драка, которая символизирует тот факт, что "королевская власть дается нелегко".

В случае нового короля, это так и было. Согласно традиции, признанный сын покойного короля должен был унаследовать престол. Ойо оставил завещание в котором об этом прямо говорилось. Но мальчика так и не представили публике и его не признали члены 21 клана, которые на совете должны были выбрать короля. Король Ойо, умерший в 34 года, не заключал публичных браков, и о его жене и сыне известно очень мало.

В итоге новым монархом стал Ньябонго. Хоть мать Ойо и требовала уважать выбор ее сына.

Однако комитет по вопросам королевского престолонаследия проигнорировал ее пожелания, настаивая на том, что они проводят процесс отбора в соответствии с обычаями и традициями Тооро.

О новом короле известно много, так как он знаменитость в Уганде. Ньябонго потомок короля Рукиди III, 11-го короля, династия которого правила королевством Тооро с 1928 по 1965 год.

Кроме телеведущего на роль короля также рассматривали принца Джорджа Десмонда Камураси, который играет в футбол за один из самых известных любительских клубов Великобритании.

Согласно комитету по преемственности, капитан и вратарь команды South East Dons отклонил предложение занять трон, сославшись на другие обязанности.

Напомним, ранее Фокус писал, что: