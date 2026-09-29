Бывший телеведущий стал новым королем в Уганде после дворцовых интриг и скандалов
Журналист Эдвард Киджанангома стал новым королем королевства Тооро после проблем с престолонаследием. Долгое время он работал на местном государственном телеканале.
56-летний Эдуард Рукиди Киджанангома Ньябонго I стал королем после Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV, который правил Тооро 31 год, став монархом еще в три года и получив прозвище "король-мальчик" и "самый юный монарх в мире", пишет ВВС.
Тооро — одно из четырех основных официально признанных исторических королевств Уганды. Президент Мусевени восстановил традиционные королевства в 1990-х годах.
Несмотря на то, что Угандой управляют избранный президент и парламент, в стране существует множество традиционных королевств, которые оказывают значительное культурное влияние, даже не обладая политической властью.
Коронация нового короля была обставлена с пышностью с соблюдением местных традиций. Начинается церемония в полночь, участники праздничного шествия выходят в полночь и дорогу к королевскому дворцу освещают факелами из тростника. А после коронации происходит шуточная драка, которая символизирует тот факт, что "королевская власть дается нелегко".
В случае нового короля, это так и было. Согласно традиции, признанный сын покойного короля должен был унаследовать престол. Ойо оставил завещание в котором об этом прямо говорилось. Но мальчика так и не представили публике и его не признали члены 21 клана, которые на совете должны были выбрать короля. Король Ойо, умерший в 34 года, не заключал публичных браков, и о его жене и сыне известно очень мало.
В итоге новым монархом стал Ньябонго. Хоть мать Ойо и требовала уважать выбор ее сына.
Однако комитет по вопросам королевского престолонаследия проигнорировал ее пожелания, настаивая на том, что они проводят процесс отбора в соответствии с обычаями и традициями Тооро.
О новом короле известно много, так как он знаменитость в Уганде. Ньябонго потомок короля Рукиди III, 11-го короля, династия которого правила королевством Тооро с 1928 по 1965 год.
Кроме телеведущего на роль короля также рассматривали принца Джорджа Десмонда Камураси, который играет в футбол за один из самых известных любительских клубов Великобритании.
Согласно комитету по преемственности, капитан и вратарь команды South East Dons отклонил предложение занять трон, сославшись на другие обязанности.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Самый юный король в мире умер в США, где проходил лечение.
- Умер король Норвегии Харальд, правивший страной с 1991 года и являвшийся самым пожилым правящим монархом Европы. Ему было 89 лет.