Колишній телеведучий став новим королем Уганди після палацових інтриг і скандалів

Журналіст Едвард Кіджанангома став новим королем королівства Тооро після суперечок щодо спадкування престолу. Довгий час він працював на місцевому державному телеканалі.

56-річний Едуард Рукіді Кіджанангома Ньябонго I став королем після Ойо Ньїмба Кабамба Ігуру Рукіді IV, який правив Тооро 31 рік, ставши монархом ще у три роки та отримавши прізвисько "король-хлопчик" і "наймолодший монарх у світі", пише ВВС.

В Уганді коронували нового короля

Тооро — одне з чотирьох основних офіційно визнаних історичних королівств Уганди. Президент Мусевені відновив традиційні королівства у 1990-х роках.

Незважаючи на те, що Угандою керують обраний президент і парламент, у країні існує безліч традиційних королівств, які мають значний культурний вплив, навіть не маючи політичної влади.

Коронація нового короля відбулася з великим розмахом із дотриманням місцевих традицій. Церемонія розпочинається опівночі: учасники святкової ходи виходять опівночі, а шлях до королівського палацу освітлюють смолоскипами з очерету. А після коронації відбувається жартівлива бійка, яка символізує той факт, що "королівська влада дається нелегко".

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У випадку з новим королем так і сталося. Згідно з традицією, визнаний син покійного короля мав успадкувати престол. Ойо залишив заповіт, у якому про це прямо йшлося. Але хлопчика так і не представили публіці, і його не визнали члени 21 клану, які на раді мали обрати короля. Король Ойо, який помер у віці 34 років, не укладав публічних шлюбів, і про його дружину та сина відомо дуже мало.

У підсумку новим монархом став Ньябонго. Хоча мати Ойо й вимагала поважати вибір її сина.

Однак комітет з питань королівської спадкоємності проігнорував її побажання, наполягаючи на тому, що вони проводять процес відбору відповідно до звичаїв і традицій Тооро.

Про нового короля відомо багато, оскільки він є знаменитістю в Уганді. Ньябонго — нащадок короля Рукіді III, 11-го короля, династія якого правила королівством Тооро з 1928 по 1965 рік.

Окрім телеведучого, на роль короля також розглядали принца Джорджа Десмонда Камурасі, який грає у футбол за один із найвідоміших аматорських клубів Великої Британії.

За інформацією комітету з питань наступності, капітан і воротар команди South East Dons відхилив пропозицію зайняти трон, посилаючись на інші обов’язки.

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