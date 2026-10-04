4 октября — День учителя: поздравления в открытках, стихах и своими словами
Сегодня, 4 октября, в Украине отмечают профессиональный праздник — День учителя. Работа учителя — это непростая задача. Она постоянно требует много сил, времени и терпения. Этот день — прекрасная возможность поздравить тех, кто даёт нам важные знания, а также поблагодарить их за их труд.
Чтобы облегчить поиск теплых слов и праздничных картинок, Фокус решил собрать подборку душевных и нежных поздравлений, которые тронут сердце каждого учителя.
Теплые поздравления своими словами
- Поздравляем с Днем учителя! Пусть каждый день приносит искренние улыбки учеников и теплые слова благодарности! Желаем творческих успехов, вдохновения, терпения и покорения новых вершин!
- С профессиональным Днем учителя! Желаем, чтобы ваша жизнь была наполнена яркими моментами, теплом и душевным спокойствием. Ваш труд — это трудный, ответственный путь и, в то же время, приятный. Пусть каждый день дарит новые возможности для развития и радости.
- Дорогие учителя! В этот осенний праздничный день благодарим вас за ваш труд, профессионализм и терпение. Желаем, чтобы работа приносила только радость, а ученики всегда были благодарными и послушными. Оставайтесь такими же замечательными людьми и лучшими учителями для наших детей.
Поздравления в открытках
Поздравления в стихах
З Днем вчителя Вас я щиро вітаю,
Щастя, здоров’я й добра Вам бажаю,
Пошани, тепла і довгого віку,
Любові і віри, і грошей без ліку.
Працюється легко Вам хай і живеться,
А все, що в думках — одразу вдається!
***
Хай кожен ваш урок проходить на ура,
Хай поважає вас і любить дітвора!
Прийміть вітання наші щирі, від душі:
Зі святом, дорогі учителі!
***
Хай радість приносить кожний дзвінок,
Що кличе у затишний клас на урок.
Хай в серці гордість за учнів бринить,
Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!
Натхнення безмежного Вам у цій справі,
Хай будні робочі будуть яскраві.
Здоров’я міцного та мрій розмаїття,
Діяльність хай Ваша триває століття!
***
Вчителю за доброту й терпіння,
За всі знання і за уміння
Ми дякуєм! В осінній теплий день
Бажаєм радощів, натхнень!
***
За вашу працю непросту
За вчительську любов святу
Ми вам бажаєм сил, здоров’я,
Учнівської пошани і любові!
Хай Бог дає портфелі грошей,
Хай будуть учні всі хороші,
Нехай освіта стане перспективною,
А не лише важливою й потрібною!
***
Сьогодні з Днем учителя
Хочемо привітати Вас,
Бажаємо Вам з посмішкою
Завжди входити в свій клас,
Нехай радістю і щастям
Наповняться всі дні,
Бажаємо Вам удачі,
Здоров’я і любові!
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В День учителя украинские звезды поделились воспоминаниями о своих учителях.
- Опытная учительница истории впервые за 18 лет лично сдала Национальный мультипредметный тест (НМТ) и неожиданно для себя набрала 183 балла.
Кроме того, в Америке учительница Валерия руководит образовательным центром Smartik, где помогает детям мигрантов изучать английский язык, не теряя связи с родным украинским.