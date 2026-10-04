4 октября — День учителя: поздравления в открытках, стихах и своими словами

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Сегодня, 4 октября, в Украине отмечают профессиональный праздник — День учителя. Работа учителя — это непростая задача. Она постоянно требует много сил, времени и терпения. Этот день — прекрасная возможность поздравить тех, кто даёт нам важные знания, а также поблагодарить их за их труд.

Чтобы облегчить поиск теплых слов и праздничных картинок, Фокус решил собрать подборку душевных и нежных поздравлений, которые тронут сердце каждого учителя.

Теплые поздравления своими словами

Поздравляем с Днем учителя! Пусть каждый день приносит искренние улыбки учеников и теплые слова благодарности! Желаем творческих успехов, вдохновения, терпения и покорения новых вершин!

С профессиональным Днем учителя! Желаем, чтобы ваша жизнь была наполнена яркими моментами, теплом и душевным спокойствием. Ваш труд — это трудный, ответственный путь и, в то же время, приятный. Пусть каждый день дарит новые возможности для развития и радости.

Дорогие учителя! В этот осенний праздничный день благодарим вас за ваш труд, профессионализм и терпение. Желаем, чтобы работа приносила только радость, а ученики всегда были благодарными и послушными. Оставайтесь такими же замечательными людьми и лучшими учителями для наших детей.

Видео дня

Поздравления в открытках

Поздравление с Днём учителя Фото: Открытые источники Поздравление с Днём учителя Фото: Открытые источники Поздравление с Днём учителя Фото: Открытые источники Поздравление с Днём учителя Фото: Открытые источники Поздравление с Днём учителя Фото: Открытые источники Поздравление с Днем учителя Фото: Открытые источники Поздравление с Днём учителя Фото: Открытые источники

Поздравления в стихах

З Днем вчителя Вас я щиро вітаю,

Щастя, здоров’я й добра Вам бажаю,

Пошани, тепла і довгого віку,

Любові і віри, і грошей без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках — одразу вдається!

***

Хай кожен ваш урок проходить на ура,

Хай поважає вас і любить дітвора!

Прийміть вітання наші щирі, від душі:

Зі святом, дорогі учителі!

***

Хай радість приносить кожний дзвінок,

Що кличе у затишний клас на урок.

Хай в серці гордість за учнів бринить,

Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!

Натхнення безмежного Вам у цій справі,

Хай будні робочі будуть яскраві.

Здоров’я міцного та мрій розмаїття,

Діяльність хай Ваша триває століття!

***

Вчителю за доброту й терпіння,

За всі знання і за уміння

Ми дякуєм! В осінній теплий день

Бажаєм радощів, натхнень!

***

За вашу працю непросту

За вчительську любов святу

Ми вам бажаєм сил, здоров’я,

Учнівської пошани і любові!

Хай Бог дає портфелі грошей,

Хай будуть учні всі хороші,

Нехай освіта стане перспективною,

А не лише важливою й потрібною!

***

Сьогодні з Днем учителя

Хочемо привітати Вас,

Бажаємо Вам з посмішкою

Завжди входити в свій клас,

Нехай радістю і щастям

Наповняться всі дні,

Бажаємо Вам удачі,

Здоров’я і любові!

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В День учителя украинские звезды поделились воспоминаниями о своих учителях.

Опытная учительница истории впервые за 18 лет лично сдала Национальный мультипредметный тест (НМТ) и неожиданно для себя набрала 183 балла.

Кроме того, в Америке учительница Валерия руководит образовательным центром Smartik, где помогает детям мигрантов изучать английский язык, не теряя связи с родным украинским.