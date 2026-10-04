4 жовтня – День вчителя: привітання у листівках, віршах та своїми словами
Сьогодні, 4 жовтня, в Україні відзначають професійне свято – День вчителя. Вчитель – це непроста робота. Вона постійно вимагає багато сил, часу та терпіння. Цей день – гарна нагода привітати тих, хто дає нам важливі знання, а також подякувати за їхню працю.
Щоб полегшити пошук теплих слів та святкових картинок, Фокус вирішив зібрати добірку душевних та ніжних привітань, які западуть у душу кожного вчителя.
Теплі привітання своїми словами
- Вітаємо з Днем вчителя! Нехай кожен день приносить щирі усмішки учнів та теплі слова подяки! Бажаємо творчих успіхів, натхнення, терпіння та підкорення нових вершин!
- З професійним Днем вчителя! Бажаємо, щоб ваше життя було сповнене яскравих моментів, тепла та душевного спокою. Ваша праця – це важкий, відповідальний шлях і, водночас, приємний. Нехай кожен день дарує нові можливості для розвитку і радості.
- Дорогі вчителі! У цей осінній святковий день дякуємо за вашу працю, професіоналізм та терпіння. Бажаємо, щоб робота приносила лише радість, а учні завжди були вдячними та слухняними. Залишайтеся такими ж чудовими людьми та найкращими вчителями для наших дітей.
Привітання у листівках
Привітання у віршах
З Днем вчителя Вас я щиро вітаю,
Щастя, здоров’я й добра Вам бажаю,
Пошани, тепла і довгого віку,
Любові і віри, і грошей без ліку.
Працюється легко Вам хай і живеться,
А все, що в думках — одразу вдається!
***
Хай кожен ваш урок проходить на ура,
Хай поважає вас і любить дітвора!
Прийміть вітання наші щирі, від душі:
Зі святом, дорогі учителі!
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Хай радість приносить кожний дзвінок,
Що кличе у затишний клас на урок.
Хай в серці гордість за учнів бринить,
Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!
Натхнення безмежного Вам у цій справі,
Хай будні робочі будуть яскраві.
Здоров’я міцного та мрій розмаїття,
Діяльність хай Ваша триває століття!
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Вчителю за доброту й терпіння,
За всі знання і за уміння
Ми дякуєм! В осінній теплий день
Бажаєм радощів, натхнень!
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За вашу працю непросту
За вчительську любов святу
Ми вам бажаєм сил, здоров’я,
Учнівської пошани і любові!
Хай Бог дає портфелі грошей,
Хай будуть учні всі хороші,
Нехай освіта стане перспективною,
А не лише важливою й потрібною!
***
Сьогодні з Днем учителя
Хочемо привітати Вас,
Бажаємо Вам з посмішкою
Завжди входити в свій клас,
Нехай радістю і щастям
Наповняться всі дні,
Бажаємо Вам удачі,
Здоров’я і любові!
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- На День вчителя українські зірки поділилися спогадами про своїх педагогів.
- Досвідчена вчителька історії вперше за 18 років особисто склала Національний мультипредметний тест (НМТ) та неочікувано для себе набрала 183 бали.
Крім того, в Америці вчителька Валерія керує освітнім центром Smartik, де допомагає дітям мігрантів вивчати англійську мову без втрати зв'язку з рідною українською.