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4 жовтня – День вчителя: привітання у листівках, віршах та своїми словами

В Україні святкують День вчителя 2026
День вчителя в Україні | Фото: Відкриті джерела

Сьогодні, 4 жовтня, в Україні відзначають професійне свято – День вчителя. Вчитель – це непроста робота. Вона постійно вимагає багато сил, часу та терпіння. Цей день – гарна нагода привітати тих, хто дає нам важливі знання, а також подякувати за їхню працю.

Щоб полегшити пошук теплих слів та святкових картинок, Фокус вирішив зібрати добірку душевних та ніжних привітань, які западуть у душу кожного вчителя.

Теплі привітання своїми словами

  • Вітаємо з Днем вчителя! Нехай кожен день приносить щирі усмішки учнів та теплі слова подяки! Бажаємо творчих успіхів, натхнення, терпіння та підкорення нових вершин!
  • З професійним Днем вчителя! Бажаємо, щоб ваше життя було сповнене яскравих моментів, тепла та душевного спокою. Ваша праця – це важкий, відповідальний шлях і, водночас, приємний. Нехай кожен день дарує нові можливості для розвитку і радості.
  • Дорогі вчителі! У цей осінній святковий день дякуємо за вашу працю, професіоналізм та терпіння. Бажаємо, щоб робота приносила лише радість, а учні завжди були вдячними та слухняними. Залишайтеся такими ж чудовими людьми та найкращими вчителями для наших дітей.
Видео дня

Привітання у листівках

Теплі привітання з Днем вчителя
Привітання з Днем вчителя
Фото: Відкриті джерела
Теплі привітання з Днем вчителя
Привітання з Днем вчителя
Фото: Відкриті джерела
Теплі привітання з Днем вчителя
Привітання з Днем вчителя
Фото: Відкриті джерела
Теплі привітання з Днем вчителя
Привітання з Днем вчителя
Фото: Відкриті джерела
Теплі привітання з Днем вчителя
Привітання з Днем вчителя
Фото: Відкриті джерела
Теплі привітання з Днем вчителя
Привітання з Днем вчителя
Фото: Відкриті джерела
Теплі привітання з Днем вчителя
Привітання з Днем вчителя
Фото: Відкриті джерела
Теплі привітання з Днем вчителя
Теплі привітання з Днем вчителя
Теплі привітання з Днем вчителя
Теплі привітання з Днем вчителя
Теплі привітання з Днем вчителя
Теплі привітання з Днем вчителя
Теплі привітання з Днем вчителя

Привітання у віршах

З Днем вчителя Вас я щиро вітаю,

Щастя, здоров’я й добра Вам бажаю,

Пошани, тепла і довгого віку,

Любові і віри, і грошей без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках — одразу вдається!

***

Хай кожен ваш урок проходить на ура,

Хай поважає вас і любить дітвора!

Прийміть вітання наші щирі, від душі:

Зі святом, дорогі учителі!

***

Хай радість приносить кожний дзвінок,

Що кличе у затишний клас на урок.

Хай в серці гордість за учнів бринить,

Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!

Натхнення безмежного Вам у цій справі,

Хай будні робочі будуть яскраві.

Здоров’я міцного та мрій розмаїття,

Діяльність хай Ваша триває століття!

***

Вчителю за доброту й терпіння,

За всі знання і за уміння

Ми дякуєм! В осінній теплий день

Бажаєм радощів, натхнень!

***

За вашу працю непросту

За вчительську любов святу

Ми вам бажаєм сил, здоров’я,

Учнівської пошани і любові!

Хай Бог дає портфелі грошей,

Хай будуть учні всі хороші,

Нехай освіта стане перспективною,

А не лише важливою й потрібною!

***

Сьогодні з Днем учителя

Хочемо привітати Вас,

Бажаємо Вам з посмішкою

Завжди входити в свій клас,

Нехай радістю і щастям

Наповняться всі дні,

Бажаємо Вам удачі,

Здоров’я і любові!

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, в Америці вчителька Валерія керує освітнім центром Smartik, де допомагає дітям мігрантів вивчати англійську мову без втрати зв'язку з рідною українською.