4 жовтня – День вчителя: привітання у листівках, віршах та своїми словами

Сьогодні, 4 жовтня, в Україні відзначають професійне свято – День вчителя. Вчитель – це непроста робота. Вона постійно вимагає багато сил, часу та терпіння. Цей день – гарна нагода привітати тих, хто дає нам важливі знання, а також подякувати за їхню працю.

Щоб полегшити пошук теплих слів та святкових картинок, Фокус вирішив зібрати добірку душевних та ніжних привітань, які западуть у душу кожного вчителя.

Теплі привітання своїми словами

Вітаємо з Днем вчителя! Нехай кожен день приносить щирі усмішки учнів та теплі слова подяки! Бажаємо творчих успіхів, натхнення, терпіння та підкорення нових вершин!

З професійним Днем вчителя! Бажаємо, щоб ваше життя було сповнене яскравих моментів, тепла та душевного спокою. Ваша праця – це важкий, відповідальний шлях і, водночас, приємний. Нехай кожен день дарує нові можливості для розвитку і радості.

Дорогі вчителі! У цей осінній святковий день дякуємо за вашу працю, професіоналізм та терпіння. Бажаємо, щоб робота приносила лише радість, а учні завжди були вдячними та слухняними. Залишайтеся такими ж чудовими людьми та найкращими вчителями для наших дітей.

Видео дня

Привітання у листівках

Привітання з Днем вчителя Фото: Відкриті джерела Привітання з Днем вчителя Фото: Відкриті джерела Привітання з Днем вчителя Фото: Відкриті джерела Привітання з Днем вчителя Фото: Відкриті джерела Привітання з Днем вчителя Фото: Відкриті джерела Привітання з Днем вчителя Фото: Відкриті джерела Привітання з Днем вчителя Фото: Відкриті джерела

Привітання у віршах

З Днем вчителя Вас я щиро вітаю,

Щастя, здоров’я й добра Вам бажаю,

Пошани, тепла і довгого віку,

Любові і віри, і грошей без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках — одразу вдається!

***

Хай кожен ваш урок проходить на ура,

Хай поважає вас і любить дітвора!

Прийміть вітання наші щирі, від душі:

Зі святом, дорогі учителі!

***

Хай радість приносить кожний дзвінок,

Що кличе у затишний клас на урок.

Хай в серці гордість за учнів бринить,

Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!

Натхнення безмежного Вам у цій справі,

Хай будні робочі будуть яскраві.

Здоров’я міцного та мрій розмаїття,

Діяльність хай Ваша триває століття!

***

Вчителю за доброту й терпіння,

За всі знання і за уміння

Ми дякуєм! В осінній теплий день

Бажаєм радощів, натхнень!

***

За вашу працю непросту

За вчительську любов святу

Ми вам бажаєм сил, здоров’я,

Учнівської пошани і любові!

Хай Бог дає портфелі грошей,

Хай будуть учні всі хороші,

Нехай освіта стане перспективною,

А не лише важливою й потрібною!

***

Сьогодні з Днем учителя

Хочемо привітати Вас,

Бажаємо Вам з посмішкою

Завжди входити в свій клас,

Нехай радістю і щастям

Наповняться всі дні,

Бажаємо Вам удачі,

Здоров’я і любові!

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На День вчителя українські зірки поділилися спогадами про своїх педагогів.

Досвідчена вчителька історії вперше за 18 років особисто склала Національний мультипредметний тест (НМТ) та неочікувано для себе набрала 183 бали.

Крім того, в Америці вчителька Валерія керує освітнім центром Smartik, де допомагає дітям мігрантів вивчати англійську мову без втрати зв'язку з рідною українською.