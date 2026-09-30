У известного актера Чада Лоу умерла дочь: семья намекнула на самоубийство

Американский актёр и режиссёр Чад Лоу переживает тяжелую утрату. Умерла его дочь Фиона Геплер Лоу. Девочке было всего 13 лет.

О печальном событии Чад Лоу и его жена Ким Пейнтер сообщили 29 сентября. Об этом сообщает издание People.

Умерла дочь Чада Лоу

Семья заявила, что очень скорбит о потере любимой дочери Фионы. Родители вспоминают её как заботливую, умную и творческую девочку, которая любила заниматься танцами.

"Её обожали сестры, её любили родители. Она была светом нашей жизни. Её смерть стала страшным ударом для всей нашей семьи. Мы просим помолиться за Фиону и проявить уважение к нашей семье", — сказали Чад Лоу и Ким Пейнтер.

Точную причину смерти девочки не называют. По информации инсайдеров, у Фионы были проблемы с психическим здоровьем.

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"Если у вас или у кого-то из ваших знакомых есть проблемы с психическим здоровьем, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки в кризисных ситуациях и по предотвращению самоубийств", — добавила семья.

Семья Чада Лоу Фото: Instagram

Что известно о дочери Чада Лоу

Фиона родилась в 2012 году. Она была второй из трёх дочерей Чада и Ким. В прошлом году актёр опубликовал пост в Instagram и поздравил дочь с днём рождения.

"Празднуем, что сегодня Фиона официально стала подростком! Продолжай танцевать по жизни! Очень сильно тебя любим!" — подписал снимок Чад Лоу.

Фиона Геплер Лоу Фото: Instagram

Чем известен Чад Лоу

Актёр начал свою карьеру в 1980-х годах. Чад стал популярен благодаря главной роли в ситкоме "Спенсер".

Впоследствии знаменитость снялся в фильме "Жизнь продолжается", после чего получил премию "Эмми" в номинации "Лучший актёр второго плана в драматическом сериале".

Чад Лоу в фильме "Дорога в ад" Фото: Скрин видео

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