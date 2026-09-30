У відомого актора Чада Лоу померла донька: родина натякнула на самогубство

Американський актор та режисер Чад Лоу переживає болючу втрату. Померла його донька Фіона Геплер Лоу. Дівчинці було лише 13 років.

Про сумну подію Чад Лоу та його дружина Кім Пейнтер повідомили 29 вересня. Про це інформує видання People.

Померла донька Чада Лоу

Родина заявила, що дуже сумує через втрату улюбленої донечки Фіони. Батьки згадують її як турботливу, розумну та творчу дівчинку, яка любила займатися танцями.

"Її обожнювали сестри, її любили батьки. Вона була світлом нашого життя. Її смерть стала шаленим ударом для всієї нашої родини. Ми просимо помолитися за Фіону та мати повагу до нашої сім’ї", — сказали Чад Лоу та Кім Пейнтер.

Точну причину смерті дівчинки не називають. За інформацією інсайдерів, Фіона мала проблеми з психічним здоров’ям.

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"Якщо ви або хтось із ваших знайомих маєте проблеми з психічним здоров’ям, будь ласка, зверніться до служби підтримки у кризових ситуаціях та запобігання самогубствам", — додала родина.

Родина Чада Лоу Фото: Instagram

Що відомо про доньку Чада Лоу

Фіона народилась у 2012 році. Вона була другою з трьох доньок Чада та Кім. Минулого року актор опублікував допис в Instagram і привітав доньку з днем народження.

"Святкуємо, що сьогодні Фіона офіційно стала підлітком! Продовжуй танцювати по життю! Любимо тебе дуже сильно!" — підписав знімок Чад Лоу.

Фіона Геплер Лоу Фото: Instagram

Чим відомий Чад Лоу

Актор розпочав свою кар’єру у 1980-х роках. Чад став популярним завдяки головній ролі у ситкомі "Спенсер".

Згодом знаменитість зіграв у картині "Життя триває", після чого отримав премію "Еммі" у номінації "Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі".

Чад Лоу у фільмі "Дорога в пекло" Фото: Скрін відео

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