Захватывают с первой секунды: самые длинные мыльные оперы в истории кино (видео)

2 октября 1946 года в США состоялась премьера первой "мыльной оперы" — сериала "Дальний холм". Спонсорами телесериалов в то время были производители мыла, отчего и произошло это название.

Ведь в первых телесериалах размещалась реклама таких компаний-производителей мыла, как Procter & Gamble, Colgate-Palmolive и Lever Brothers. Первые мыльные оперы выходили в эфир по будням в дневное время, поскольку их целевой аудиторией были преимущественно домохозяйки. Фокус рассказывает о самых длинных мыльных операх в истории кино.

Сериал о жизни фермерской семьи "Дальний холм" снимали два года. Одна серия обходилась в триста долларов. Интересно, что сценаристы даже во время съемок дописывали сценарий, поэтому актеры не успевали выучить свои роли. Тексты порой писали на плакатах и показывали за камерой.

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"Путеводный свет"

Абсолютным рекордсменом по количеству эпизодов стал сериал "Путеводный свет". В сентябре 2009 года на американском канале CBS показали последний эпизод мыльной оперы, которая стартовала в 1937 году. Сериал транслировался целых 72 года. Впрочем, около 15 лет мыльная опера выходила в эфир в формате радиошоу.

Сценарий написала учительница Ирна Филлипс, опираясь на собственный жизненный опыт.

Сюжет разворачивается вокруг священника из пригорода вымышленного американского города Спрингфилд. Он оставлял на окне зажженную лампу — символ того, что заблудившимся в его доме всегда окажут помощь.

Отрывок из сериала "Путеводный свет"

"Улица коронации"

Начала выходить в 1960 году и до сих пор транслируется. Это самая продолжительная телевизионная мыльная опера, которая также занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Сначала сериал транслировался два раза в неделю, но в 2017 году он стал выходить шесть раз в неделю.

Количество сезонов — 67. Количество серий — более 12 тысяч. Шоу стало неотъемлемой частью британской культуры.

Фрагмент сериала "Улица коронации"

"Главный госпиталь"

Самая продолжительная американская мыльная опера, выходящая в настоящее время в эфир. Сериал стартовал в 1963 году. Недавно он преодолел невероятный рубеж в 16 000 серий и продолжает привлекать зрителей к экранам.

Отрывок из "Главного госпиталя"

"Дни нашей жизни"

Легендарная драма, выходящая с 1965 года. Сериал насчитывает более 15 000 серий. Несколько лет назад проект полностью перешел с традиционного телевидения на стриминговую платформу Peacock, где трансляция продолжается и по сей день.

"Дни нашей жизни"

"Как вращается мир"

Культовая теленовелла, которая транслировалась 54 года (с 1956 по 2010 год) и завершилась на 13 858-й серии. Именно этот сериал первым в мире увеличил продолжительность серий с 15 до 30 минут.

"Как вращается мир"

Интересно, что знаменитые "Санта-Барбара" (2137 серий) или "Рабыня Изаура" (100 серий) на фоне этих гигантов кажутся совсем короткими историями. Секрет долголетия настоящих мыльных опер кроется в эффекте "соседства": актеры играют свои роли десятилетиями, а зрители буквально проживают жизнь вместе с персонажами.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Культовый сериал "Санта-Барбара", который стартовал 30 июля 1984 года на канале NBC, насчитывает более 2 тысяч серий. Прошло более 40 лет, и внешность главных актеров претерпела значительные возрастные изменения, а некоторых уже нет в живых.

В 2023 году в возрасте 89 лет скончался актёр Николас Костер, наиболее известный по роли Лайонела Локриджа в культовом сериале "Санта-Барбара".

Кроме того, Робин Райт прошла в кино путь от наивной невесты принца в детской сказке до первой леди США в нашумевшем политическом сериале.