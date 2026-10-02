Затягують з першої секунди: найдовші мильні опери в історії кіно (відео)

2 жовтня 1946 року в США відбулася прем'єра першої "мильної опери" — серіалу "Далекий пагорб". Спонсорами телесеріалів тоді були миловари, від чого і пішла ця назва.

Адже в перших телесеріалах розміщувалася реклама таких компаній-виробників мила, як Procter & Gamble, Colgate-Palmolive та Lever Brothers. Перші мильні опери виходили на радіо по буднях у денний час, оскільки їхньою цільовою аудиторією переважно були домогосподарки. Фокус розповідає про найдовші мильні опери в історії кіно.

Серіал про життя родини фермерів "Далекий пагорб" створювали два роки. Одна серія коштувала триста доларів. Цікаво, що сценаристи навіть під час зйомок дописували сценарій, тому актори не встигали вивчити свою роль. Тексти часом писали на плакатах і показували за камерою.

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"Дороговказне світло"

Абсолютним рекордсменом у кількості епізодів став серіал "Дороговказне світло". У вересні 2009-го на американському каналі CBS показали останній епізод мильної опери, яка почалася в 1937 році. Серіал транслювався цілих 72 роки. Втім, близько 15 років мильна опера виходила в ефір як радіошоу.

Сценарій написала вчителька Ірна Філіпс, базуючись на власному життєвому досвіді.

Сюжет розгортається навколо священика з передмістя вигаданого американського міста Спрінгфілд. Він залишав на своєму вікні запалену лампу — символ того, що заблукалим у його будинку завжди нададуть допомогу.

Уривок серіалу "Дороговказне світло"

"Вулиця коронації"

Почала виходити в 1960 році і досі перебуває в ефірі. Це найдовша телевізійна мильна опера, яка внесена ще й до Книги рекордів Гіннеса.

Спочатку серіал транслювався двічі на тиждень, але в 2017 році він почав виходити шість разів на тиждень.

Кількість сезонів — 67. Кількість серій — понад 12 тисяч. Шоу стало значною частиною британської культури.

Уривок серіалу "Вулиця коронації"

"Головний госпіталь"

Найтриваліша американська мильна опера в теперішньому ефірі. Серіал запустили у 1963 році. Нещодавно він перетнув неймовірну позначку у 16 000 серій і продовжує збирати глядачів біля екранів.

Уривок "Головного госпіталю"

"Дні нашого життя"

Легендарна драма, яка виходить із 1965 року. Серіал налічує понад 15 000 серій. Кілька років тому проєкт повністю перейшов з традиційного телебачення на стрімінгову платформу Peacock, де трансляція триває й сьогодні.

"Дні нашого життя"

"Як обертається світ"

Культова теленовела, яка транслювалася 54 роки (з 1956 по 2010 рік) і завершилася на 13 858 серії. Саме цей серіал першим у світі збільшив тривалість випусків з 15 до 30 хвилин.

"Як обертається світ"

Цікаво, що знаменита "Санта-Барбара" (2137 серій) чи "Рабиня Ізаура" (100 серій) на тлі цих гігантів здаються зовсім короткими історіями. Секрет довголіття справжніх мильних опер ховається в ефекті "сусідства": актори грають свої ролі десятиліттями, а глядачі буквально проживають життя разом з персонажами.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Культовий серіал "Санта-Барбара", який стартував 30 липня 1984 року на каналі NBC, налічує понад 2 тисячі серій. Минуло понад 40 років, і зовнішність головних акторів зазнала значних вікових змін, а декого вже немає в живих.

У 2023 році у 89 років помер актор Ніколас Костер, найвідоміший за роллю Лайонела Локріджа в культовому серіалі "Санта-Барбара".

Крім того, Робін Райт пройшла в кіно шлях від наївної нареченої принца в дитячій казці до першої леді США в гучному політичному серіалі.