Украинка с мужем-испанцем купила старый дом в Карпатах: "Люди крутили пальцем у виска"

Дизайнер интерьеров вместе со своим мужем-испанцем пять лет назад купила старый дом на отдалённом хуторе в Карпатах, несмотря на советы знакомых снести его. Сегодня бывшая развалина превратилась в уютное жилище, где сохранился дух региона.

Столетний дом на хуторе в Карпатах супруги приобрели пять лет назад. Знакомые, по словам хозяйки, советовали не медлить: "Просто снесите его, это старая развалина". Некоторые люди "крутили пальцем у виска" и предсказывали супругам годы мучений. Вместо этого предлагали построить стандартную "современную коробку". Историю преобразования супруги показывают в Instagram (@siesta_v_carpatah).

Дом до и после ремонта Фото: Instagram Дом до и после ремонта Фото: Instagram

Владелица по профессии — дизайнер интерьеров и художница. Там, где другие видели безнадежное строение, она разглядела историю поколений и фактуру старой древесины, которую, по ее убеждению, не сможет воссоздать ни одно современное производство.

Пять лет работы

Работа, по словам автора проекта, была изнурительной. "Мы рискнули. Это были 5 лет тяжелого труда, ошибок, ежедневной борьбы с карпатскими бытовыми условиями и… полного возрождения, которое, по сути, продолжается до сих пор", — рассказала она.

Недавно женщина нашла старые архивные фотографии дома. Сравнив их с нынешним видом, она призналась, что у неё перехватило дыхание: разница между "до" и "после" поразительна.

Печь — сердце дома

Здание удалось превратить в стильное и уютное жилье, сохранив при этом историческую атмосферу. Особой гордостью хозяев является аутентичная побеленная глиняная печь. Она обогревает дом, в котором растет ребенок супругов, и создает атмосферу настоящей европейской "сиесты" среди гор.

Дом после ремонта Фото: Instagram

Еще больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В селе Стриганцы в Ивано-Франковской области выставлен на продажу кирпичный дом, в котором есть газ и свет. За жилье площадью 46 кв. м вместе с приусадебным участком площадью почти 21 сотка просят 11 тысяч долларов.

Свою историю рассказали авторы YouTube-канала "Мы из Бахмута". Из-за полномасштабной войны семья была вынуждена покинуть родной город, а впоследствии переселенцы обустроили собственный дом в Хмельницкой области.

Однако не каждый сюжет о недвижимости встречает одобрение в сети. В частности, обзор кирпичного дома в Яготине от риэлтора Антона (@rieltorantonantonenko) возмутил пользователей TikTok и вызвал настоящую лавину критики.