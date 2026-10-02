Бывший муж Голли Берри обвинил ее в насилии над 12-летним сыном
Американская актриса Голли Берри оказалась в центре нового скандала. Бывший супруг звезды — Оливье Мартинес — обвинил её в домашнем насилии над их 12-летним сыном Мачео.
По словам Мартинеса, 26 сентября мальчик играл в игру, когда Берри зашла в комнату и начала его толкать. Актрисе временно ограничили встречи с сыном. Об этом пишет People.
Голли Берри обвиняют в насилии над сыном
Мартинес утверждает, что актриса повалила сына на пол, схватила за шею и начала душить. Также Берри якобы кричала: "Кто теперь главный?".
В судебных документах говорится, что в этот момент рядом находился жених Берри — музыкант Ван Гант. После того как мальчик начал звать на помощь, избранник актрисы зашел в комнату.
Впоследствии Мачео позвонил отцу и попросил его забрать его. Когда Мартинес приехал, мальчик вышел из дома вместе с Гантом, который помогал ему вынести вещи.
Бывший Берри отметил, что подобный случай происходит не впервые. По его словам, в последние годы между актрисой и сыном уже случались ссоры. В связи с этим Мартинес обратился в суд, чтобы оформить опеку над Мачео и временно ограничить встречи актрисы с сыном.
Кстати, сама Голли Берри опровергает обвинения.
Голли Берри ограничили встречи с сыном
После заявлений Мартинеса суд вынес временное ограничительное постановление в отношении актрисы. Судья распорядился изменить график встреч с сыном, отметив, что режим совместной опеки должен сохраняться для поддержания связи между Берри и Мачео.
Постановление также изменило график свиданий Берри с сыном, ограничив время её общения с ним в понедельник и вторник (с 10:00 до 20:00), а также в субботу и воскресенье (с 10:00 до 20:00).
Временное ограничительное предписание будет действовать до следующего судебного заседания.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Голли Берри появилась на красной дорожке в безвкусном полосатом платье. Но она призналась, что надела его в последний момент, когда выяснилось, что выбранный ею наряд нарушает новые строгие правила кинофестиваля.
- Также американская актриса появилась на красной дорожке Lionsgate CinemaCon в Лас-Вегасе в элегантном шелковом платье цвета мерло.
Кроме того, Голли Берри и её парень Ван Гант отправились на праздничный ужин в Малибу после того, как развод звезды с бывшим мужем Оливье Мартинесом окончательно завершился.