Бывший муж Голли Берри обвинил ее в насилии над 12-летним сыном

Американская актриса Голли Берри оказалась в центре нового скандала. Бывший супруг звезды — Оливье Мартинес — обвинил её в домашнем насилии над их 12-летним сыном Мачео.

По словам Мартинеса, 26 сентября мальчик играл в игру, когда Берри зашла в комнату и начала его толкать. Актрисе временно ограничили встречи с сыном. Об этом пишет People.

Голли Берри обвиняют в насилии над сыном

Мартинес утверждает, что актриса повалила сына на пол, схватила за шею и начала душить. Также Берри якобы кричала: "Кто теперь главный?".

В судебных документах говорится, что в этот момент рядом находился жених Берри — музыкант Ван Гант. После того как мальчик начал звать на помощь, избранник актрисы зашел в комнату.

Впоследствии Мачео позвонил отцу и попросил его забрать его. Когда Мартинес приехал, мальчик вышел из дома вместе с Гантом, который помогал ему вынести вещи.

Видео дня

Бывший Берри отметил, что подобный случай происходит не впервые. По его словам, в последние годы между актрисой и сыном уже случались ссоры. В связи с этим Мартинес обратился в суд, чтобы оформить опеку над Мачео и временно ограничить встречи актрисы с сыном.

Кстати, сама Голли Берри опровергает обвинения.

Голли Берри и Оливье Мартинес Фото: People

Голли Берри ограничили встречи с сыном

После заявлений Мартинеса суд вынес временное ограничительное постановление в отношении актрисы. Судья распорядился изменить график встреч с сыном, отметив, что режим совместной опеки должен сохраняться для поддержания связи между Берри и Мачео.

Постановление также изменило график свиданий Берри с сыном, ограничив время её общения с ним в понедельник и вторник (с 10:00 до 20:00), а также в субботу и воскресенье (с 10:00 до 20:00).

Временное ограничительное предписание будет действовать до следующего судебного заседания.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Голли Берри появилась на красной дорожке в безвкусном полосатом платье. Но она призналась, что надела его в последний момент, когда выяснилось, что выбранный ею наряд нарушает новые строгие правила кинофестиваля.

Также американская актриса появилась на красной дорожке Lionsgate CinemaCon в Лас-Вегасе в элегантном шелковом платье цвета мерло.

Кроме того, Голли Берри и её парень Ван Гант отправились на праздничный ужин в Малибу после того, как развод звезды с бывшим мужем Оливье Мартинесом окончательно завершился.