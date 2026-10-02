RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Ексчоловік Голлі Беррі звинуватив її у насильстві над 12-річним сином

Як виглядає Голлі Беррі
Голлі Беррі | Фото: Instagram

Американська акторка Голлі Беррі потрапила у новий скандал. Колишній чоловік зірки – Олів'є Мартінес – звинуватив її у домашньому насильстві над спільним 12-річним сином Мачео.

За словами Мартінеса, 26 вересня хлопчик грав в гру, коли Беррі зайшла до кімнати та почала його штовхати. Акторці тимчасово обмежили зустрічі з сином. Про це пише People.

Голлі Беррі звинувачують у насильстві над сином

Мартінес стверджує, що акторка повалила сина на підлогу, схопила за шию та почала душити. Також Беррі нібито кричала: "Хто тепер головний?".

У судових документах йдеться, що у цей момент поруч був наречений Беррі – музикант Ван Гант. Після того, як хлопчик почав кликати на допомогу, обранець акторки зайшов до кімнати.

Згодом Мачео зателефонував батькові та попросив забрати його. Коли Мартінес приїхав, то хлопчик вийшов з будинку разом з Гантом, який допомагав йому винести речі.

Видео дня

Колишній Беррі зазначив, що такий випадок трапляється не вперше. За його словами, протягом останніх років були й інші сварки між акторкою та сином. Через це Мартінес звернувся до суду, щоб оформити опіку над Мачео та тимчасово обмежити зустрічі акторки з сином.

До речі, сама ж Голлі Беррі заперечує звинувачення.

Як виглядають Голлі Беррі та Олів'є Мартінес
Голлі Беррі та Олів'є Мартінес
Фото: People

Голлі Беррі обмежили зустрічі з сином

Після заяв Мартінеса суд видав тимчасовий обмежувальний припис акторці. Суддя розпорядився змінити графік зустрічей із сином, зазначивши, що режим спільної опіки має зберігатися для підтримання зв’язку між Беррі та Мачео.

Припис також змінив години побачень Беррі з сином, обмеживши час її спілкування з ним у понеділок та вівторок (з 10:00 до 20:00), а також у суботу та неділю (з 10:00 до 20:00).

Тимчасовий обмежувальний припис діятиме до наступного судового засідання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Голлі Беррі та її хлопець Ван Гант вирушили на святкову вечерю в Малібу після того, як розлучення зірки з колишнім чоловіком Олів'є Мартінесом остаточно завершилося.