Ексчоловік Голлі Беррі звинуватив її у насильстві над 12-річним сином

Американська акторка Голлі Беррі потрапила у новий скандал. Колишній чоловік зірки – Олів'є Мартінес – звинуватив її у домашньому насильстві над спільним 12-річним сином Мачео.

За словами Мартінеса, 26 вересня хлопчик грав в гру, коли Беррі зайшла до кімнати та почала його штовхати. Акторці тимчасово обмежили зустрічі з сином. Про це пише People.

Голлі Беррі звинувачують у насильстві над сином

Мартінес стверджує, що акторка повалила сина на підлогу, схопила за шию та почала душити. Також Беррі нібито кричала: "Хто тепер головний?".

У судових документах йдеться, що у цей момент поруч був наречений Беррі – музикант Ван Гант. Після того, як хлопчик почав кликати на допомогу, обранець акторки зайшов до кімнати.

Згодом Мачео зателефонував батькові та попросив забрати його. Коли Мартінес приїхав, то хлопчик вийшов з будинку разом з Гантом, який допомагав йому винести речі.

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Колишній Беррі зазначив, що такий випадок трапляється не вперше. За його словами, протягом останніх років були й інші сварки між акторкою та сином. Через це Мартінес звернувся до суду, щоб оформити опіку над Мачео та тимчасово обмежити зустрічі акторки з сином.

До речі, сама ж Голлі Беррі заперечує звинувачення.

Голлі Беррі та Олів'є Мартінес Фото: People

Голлі Беррі обмежили зустрічі з сином

Після заяв Мартінеса суд видав тимчасовий обмежувальний припис акторці. Суддя розпорядився змінити графік зустрічей із сином, зазначивши, що режим спільної опіки має зберігатися для підтримання зв’язку між Беррі та Мачео.

Припис також змінив години побачень Беррі з сином, обмеживши час її спілкування з ним у понеділок та вівторок (з 10:00 до 20:00), а також у суботу та неділю (з 10:00 до 20:00).

Тимчасовий обмежувальний припис діятиме до наступного судового засідання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Голлі Беррі з'явилася на червоній доріжці в позбавленій смаку смугастій сукні. Але вона зізналася, що одягла її в останню мить, коли виявилося, що вибране нею вбрання порушує нові суворі правила кінофестивалю.

Також американська акторка засвітилась на червоній доріжці Lionsgate CinemaCon у Лас-Вегасі в елегантній шовковій сукні кольору мерло.

Крім того, Голлі Беррі та її хлопець Ван Гант вирушили на святкову вечерю в Малібу після того, як розлучення зірки з колишнім чоловіком Олів'є Мартінесом остаточно завершилося.