Голлі Беррі стала найгірше одягненою зіркою Каннського кінофестивалю 2025 року

56-річна актриса з'явилася на червоній доріжці в позбавленій смаку смугастій сукні. Але Голлі Беррі зізналася, що одягла її в останню мить, коли виявилося, що вибране нею вбрання порушує нові суворі правила кінофестивалю.

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Про це пише Daily Mail.

Червона доріжка Каннського кінофестивалю 2025 року

Щорічний престижний кінофестиваль, відомий демонстрацією нових фільмів з усього світу, стартував у Франції у вівторок, 13 травня, і триватиме до 24 травня.

Безліч зірок зібралося в Палаці фестивалів і конгресів у Каннах на церемонії відкриття. Але Голлі Беррі, зірка фільмів "Бал монстрів" і "Джон Вік 3", яка цього року стала членом журі кінофестивалю в Каннах, вразила своєю сукнею від Шаніни Шейк, яку багато модних критиків назвали "жахливою".

Пишна сукня із зав'язками на шиї мала дивну оборку з рожевим хвостом і просто висіла на плечах.

Голлі Беррі з'явилася в Каннах у позбавленій смаку смугастій сукні Фото: Getty Images

Але виявилося, що це запасна сукня Голлі Беррі, яку вона одягла в останню хвилину, щоб не порушити нові суворі правила кінофестивалю. Тепер дрес-код, розроблений "заради пристойності", свідчить, що об'ємні вбрання з великим шлейфом не допускаються. Також гостям кінофестивалю заборонено з'являтися в надмірно відкритих вбраннях, причому не тільки на червоній доріжці, а й в інших зонах Каннського кінофестивалю.

"Не допускаються об'ємні вбрання, особливо з великим шлейфом, які заважають нормальному руху гостей і ускладнюють розсадження в театрі. Команди, що зустрічають фестиваль, будуть зобов'язані заборонити доступ на червону доріжку будь-кому, хто не дотримується цих правил", — було сказано в нових правилах.

Тож Голлі Беррі зізналася, що у неї була припасена інша, ефектніша сукня від Gupta, але в неї був занадто довгий шлейф, тож членкіні журі довелося показати приклад і відмовитися від неї.

Але інші гості кінофестивалю порушили правила нового дрес-коду. Так, сукня супермоделі Гайді Клум була занадто пишною і нагадувала букет троянд, а Клум порушила дрес-код, вдягнувши рожеву сукню з оборками і довгим шлейфом. А французька акторка і модель Фредерік Бель дала волю своїй уяві, вибравши для цього золоту сукню з глибокими вирізами.

Гайді Клум порушила нові правила кінофестивалю своєю пишною сукнею

Нагадаємо, раніше Фокус писав про головні скандали Каннського кінофестивалю. І героїнею одного з них стала Софі Марсо та її сукня.

Також Фокус писав, хто став переможцем фестивалю минулого року