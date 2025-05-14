Холли Берри стала самой безвкусно одетой звездой Каннского кинофестиваля 2025

56-летняя актриса появилась на красной дорожке в безвкусном полосатом платье. Но Холли Берри призналась, что надела его в последний момент, когда оказалось, что выбранный ею наряд нарушает новые строгие правила кинофестиваля.

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Об этом пишет Daily Mail.

Красная дорожка Каннского кинофестиваля 2025

Ежегодный престижный кинофестиваль, известный демонстрацией новых фильмов со всего мира, стартовал во Франции во вторник, 13 мая, и продлится до 24 мая.

Множество звезд собралось во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах на церемонии открытия. Но Холли Берри, звезда фильмов "Бал монстров" и "Джон Уик 3", которая в этом году стала членом жюри кинофестиваля в Каннах, поразила своим платьем от Шанины Шейк, которое многие модные критики назвали "кошмарным".

Пышное платье с завязками на шее имело странную оборку с розовым хвостом и просто висело на плечах.

Холли Берри появилась в Каннах в безвкусном полосатом платье Фото: Getty Images

Но оказалось, что это запасное платье Холли Берри, которое она надела в последнюю минуту, чтобы не нарушить новые строгие правила кинофестиваля. Теперь дресс-код, разработанный "ради приличий" гласит, что объемные наряды с большим шлейфом не допускаются. Также гостям кинофестиваля запрещено появляться в излишне открытых нарядах, причем не только на красной дорожке, но и в других зонах Каннского кинофестиваля.

"Не допускаются объемные наряды, в особенности с большим шлейфом, которые мешают нормальному движению гостей и затрудняют рассадку в театре. Команды, встречающие фестиваль, будут обязаны запретить доступ на красную дорожку любому, кто не соблюдает эти правила", — было сказано в новых правилах.

Так что Холли Берри призналась, что у нее было припасено другое, более эффектное платье от Gupta, но у него был слишком длинный шлейф, так что члену жюри пришлось показать пример и отказаться от него.

Но другие гостьи кинофестиваля нарушили правила нового дресс-кода. Так, платье супермодели Хайди Клум было слишком пышным и напоминало букет роз, а Клум нарушила дресс-код, надев розовое платье с оборками и длинным шлейфом. А французская актриса и модель Фредерик Бель дала волю своему воображению, выбрав для этого золотое платье с глубокими вырезами.

Хайди Клум нарушила новые правила кинофестиваля своим пышным платьем

Напомним, ранее Фокус писал о главных скандалах Каннского кинофестиваля. И героиней одного из них стала Софи Марсо и ее платье.

Также Фокус писал, кто стал победителем фестиваля в прошлом году