Андрею Данилко – 53: где сейчас легендарная Верка Сердючка

Сегодня, 2 октября, украинский артист Андрей Данилко отмечает день рождения. Ему исполнилось 53 года. Певец стал известен благодаря своему культовому образу Верки Сердючки.

После начала полномасштабного вторжения Данилко остался в Киеве. Сейчас артист активно даёт благотворительные концерты как в Украине, так и за рубежом. Как сегодня живёт и выглядит певец — читайте далее в материале Фокуса.

Жизнь Данилка во время войны

На сегодняшний день артист продолжает выступать на концертах в легендарном образе Верки Сердючки. Однако Данилко решил приостановить своё участие в крупных развлекательных шоу. По его словам, ему нужно время на восстановление, поскольку у него есть определённые проблемы со здоровьем.

"Я бы, может, и хотел, но для этого мне нужно хорошее настроение. Только хорошее настроение и хорошее самочувствие — чтобы не было сонливости, чтобы я мог нормально спать. Я бы с удовольствием, если бы полежал в санатории, привел себя в порядок. Но я не могу себя привести в порядок. И единственное, что я делаю, — это лечусь. Но должна быть пауза и никаких выступлений. Должно произойти обновление. Мне кажется, что я не утратил чувство юмора. Хочется здоровья. Но ведь бывают и ситуации, когда ты не можешь ничего планировать", — рассказывал в одном из интервью Данилко.

Видео дня

В соцсетях певец крайне редко что-либо публикует. Однако недавно он объявил о большом зарубежном туре. В октябре этого года Данилко планирует выступить в образе Сердючки в Познани, Берлине, Париже, Лондоне, Будапеште и Кракове.

Андрей Данилко Фото: v_serduchka/instagram

Языковые скандалы Данилка

В сети певца часто критикуют за исполнение известных песен на русском языке. Данилко не планирует переводить хиты, поскольку уверен, что тогда композиции утратят тот смысл, который он в них заложил.

Однако Данилко отмечает, что его будущие песни будут исключительно на украинском языке.

Данилко в образе Сердючки Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Андрей Данилко владеет значительным портфелем столичной недвижимости. На имя шоумена оформлены пять квартир, а также одно нежилое помещение.

Украинская певица Оля Полякова встала на защиту Андрея Данилко, которого раскритиковали за то, что он говорит по-русски.

Кроме того, Андрей Данилко прокомментировал скандал, связанный с исполнением песен на русском языке, а также заявления языкового омбудсмена Тараса Креминя о том, что по закону Сердючку не могут за это наказать.