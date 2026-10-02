Андрію Данилку – 53: де зараз легендарна Вєрка Сердючка

Сьогодні, 2 жовтня, український артист Андрій Данилко святкує день народження. Йому виповнилось 53 роки. Співак став відомим завдяки своєму культовому образу Вєрки Сердючки.

Після початку повномасштабного вторгнення Данилко залишився в Києві. Зараз артист активно дає благодійні концерти як в Україні, так і за кордоном. Як сьогодні живе та виглядає співак – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Життя Данилка під час війни

На сьогодні артист продовжує виступати на концертах у легендарному образі Вєрки Сердючки. Однак Данилко вирішив призупинити свою участь у великих розважальних шоу. За його словами, йому треба час на відновлення, оскільки він має певні проблеми зі здоров’ям.

"Я б хотів може, але мені треба для цього гарний настрій. Тільки гарний настрій і щоб мав гарне самопочуття – не був сонливим, міг нормально спати. Я б із задоволенням, якщо я полежу в санаторії, приведу себе до ладу. Але я не можу себе привести. І те й тільки роблю, що лікуюся. Але має бути зупинка й жодних виступів. Оновлення має відбутися. Мені здається, що я не втратив відчуття смішного. Хочеться здоров'я. Але ж є і події, коли ти не можеш нічого планувати", — розповідав в одному з інтерв’ю Данилко.

Видео дня

У соцмережах співак вкрай рідко щось публікує. Однак нещодавно він оголосив про великий тур за кордоном. У жовтні цього року Данилко планує виступити в образі Сердючки у Познані, Берліні, Парижі, Лондоні, Будапешті та Кракові.

Андрій Данилко Фото: v_serduchka/instagram

Мовні скандали Данилка

У мережі часто критикують співака за виконання відомих пісень російською мовою. Данилко не планує перекладати хіти, оскільки впевнений, що тоді композиції втратять той сенс, який він закладав.

Однак Данилко зазначає, що його майбутні пісні будуть виключно українською мовою.

Данилко в образі Сердючки Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Андрій Данилко володіє значним портфелем столичної нерухомості. На шоумена оформлено п’ять квартир, а також одне нежитлове приміщення.

Українська співачка Оля Полякова вступилася за Андрія Данилка, якого захейтили через російську мову.

Крім того, Андрій Данилко прокоментував скандал щодо виконання пісень російською мовою та заяви мовного омбудсмена Тараса Креміня про те, що за законом Сердючку не можуть за це покарати.