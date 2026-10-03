Кого ждет удача, деньги и любовь: гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака

Октябрь станет одним из самых напряжённых месяцев осени: эксперты прогнозируют сразу два ретроградных движения, новолуние в Весах и полнолуние в Тельце. Больше всего "попадут" знаки водной стихии, а главным испытанием станут финансы, карьера и личные отношения.

Украинский блогер, астролог и таролог Antón Tarology называет главным событием месяца ретроградное движение Венеры в Скорпионе, которое продлится с 3 октября по 14 ноября. Для Венеры этот знак является зоной изгнания, поэтому темы близости, ревности, контроля, денег и манипуляций обострятся. Многим придется встретиться с бывшими партнерами или наконец-то закрыть старые гештальты.

В этот период он советует отложить радикальные косметические процедуры: ботокс, пластические операции, сложные визиты к стоматологу. То же самое касается рискованных покупок и продаж, ведь желаемого результата они, скорее всего, не принесут.

Ситуацию дополнительно накалит ретроградный Меркурий, который с 24 октября по 13 ноября также будет находиться в знаке Скорпиона. Из-за этого в сфере информации и общения возможен настоящий шторм.

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Огненные знаки: Овен, Лев, Стрелец

Для этих знаков октябрь станет испытанием на выносливость в вопросах партнерства, творчества и денег. Начало месяца ознаменуется напряженным аспектом Марса к Плутону (3 октября): в дороге потребуется предельная осторожность, а во время воздушных тревог следует соблюдать правила безопасности.

Лучше избегать импульсивных финансовых решений и азарта, иначе не обойтись без непредвиденных расходов. Впрочем, новолуние в Весах (10 октября) откроет возможности для деловых переговоров и подписания соглашений, а в конце месяца Венера перейдет в более гармоничный сектор и снимет напряжение.

Земные знаки: Телец, Дева, Козерог

Тельцы столкнутся с прошлым в сфере отношений: не исключено, что бывшие напомнят о себе, а парам придется пересмотреть критерии доверия и близости. Полнолуние в вашем знаке 26 октября окончательно расставит точки над "i" в вопросах самооценки и личных границ.

Девы погрузятся в переосмысление ближайшего окружения, учебных проектов и поездок. Впрочем, 16 октября Плутон вернется к директивному движению в сфере работы и здоровья, и это принесет облегчение после месяцев бюрократической и рутинной суеты.

Козероги почувствуют нестабильность в социальной сфере и коллективной работе. Ретроградная Венера затронет сектор планов и друзей, заставляя вернуться к старым целям. Зато директивный Плутон в финансовом секторе с 16 октября обещает заметное улучшение материального положения.

Воздушные знаки: Близнецы, Весы, Водолей

Именно эти знаки окажутся в центре событий благодаря новолунию в Весах (10 октября). Оно даст мощный импульс для личной перезагрузки, смены имиджа и запуска новых проектов.

В то же время ретроградные Венера и Меркурий потребуют дипломатичности: в карьерных вопросах и общении с коллегами не стоит действовать опрометчиво. Напряженные транзиты в начале месяца могут спровоцировать эмоциональное выгорание или обострение давних бытовых проблем, поэтому следите за здоровьем и внутренним балансом.

Водяные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы

Представители этой стихии примут на себя основной удар октябрьского астрологического "коктейля". Раки будут проходить испытания в романтической сфере: "период конфет и букетов" разразится со всей силой. Бывшие будут напоминать о себе, а темы детей, хобби и личных границ потребуют переосмысления.

Скорпионы станут главными героями месяца. Ретроградные планеты бушуют в их первом доме личности, поэтому их ждет тотальный "любовный расколбас", а также переоценка собственного "я", внешнего вида и жизненных приоритетов.

Рыбы почувствуют ретроград в девятом секторе, что затронет зарубежные поездки, юридические дела, высшее образование и мировоззренческие ценности. С 16 октября авторитарный Плутон поможет справиться с внутренними страхами и подсознательными блоками.

Эксперт призывает не торопиться с судьбоносными решениями. Ретроградный период стоит использовать, чтобы довести до конца старые дела, простить обиды и подготовить почву для новых свершений, которые придут вместе с директивным движением планет в ноябре.

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